Путин: Россия и Казахстан нарастили расчеты в нацвалютах

Tекст: Ольга Никитина

«За январь – август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», – приводит его слова ТАСС.

Также Путин сообщил, что на форуме планируется подписать целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 млн долларов.

Путин в четверг приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.