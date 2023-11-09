У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.5987 комментариев
Путин: Россия и Казахстан нарастили расчеты в нацвалютах
Россия и Казахстан наращивают расчеты в торговле в национальных валютах, подчеркнул президент Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.
«За январь – август текущего года встречная торговля прибавила еще 7%. При этом заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин сообщил, что на форуме планируется подписать целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка 100 млн долларов.
Путин в четверг приехал в госрезиденцию Акорда на переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.