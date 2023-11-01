Более слабая структура всегда оказывается подчинена более сильной, и Церковь неизбежно дрейфует за государством. Это хорошо видно на примере государственных церквей в Британии и Скандинавии – они отошли от библейской этики в области пола именно вслед за либеральным государством.0 комментариев
Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников
Президент Франции отправляется в турне по странам Средней Азии за ураном и против России
Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России.
Эммануэль Макрон отправляется в тур по странам Среднеазиатского региона. Причем следует отметить, что приезд французского президента в Казахстан и Узбекистан является не просто ответным визитом вежливости после того, как главы этих двух стран в прошлом году посетили Париж.
Французские власти – и шире, коллективный Запад – имеют по поводу бывших азиатских республик Советского Союза свои планы, а у Франции в этом регионе имеется вдобавок и свой собственный интерес. Недавние события в другой части света – а именно в Африке – заставили Францию частично пересмотреть свою стратегию, и теперь Макрон пытается закрепиться в Азии.
Дело в том, что после военного переворота в Нигере многолетнее сотрудничество этой африканской страны и Франции в области добычи урана оказалось под угрозой. Выйдя из себя, Франция угрожала интервенцией со стороны членов регионального блока ЭКОВАС. Самой воевать хлопотно, муторно, да и Африка, опять же, не место для легких прогулок.
Однако, поглядев на Францию, страны ЭКОВАС решили, что им тоже стоит проявить благоразумие. Пацифизм – дело благородное, тем более что обходится он куда дешевле, чем война, и вообще, таскать для Макрона каштаны из огня как-то неинтересно.
В итоге Франции пришлось частично приостановить добычу урана в Африке под тем предлогом, что против Нигера были введены санкции, затрагивающие логистику. Само собой, у Франции имеются запасы – и завтра или послезавтра сырье для АЭС не закончится. Но в данных обстоятельствах требуется выработать новую стратегию – чем, собственно, в Париже и занялись.
Чтобы минимизировать будущие риски, французские власти обратили свой взор на Монголию и заключили выгодные для себя долгосрочные контракты. Это, так сказать, сотрудничество на перспективу, с дальним прицелом, потому что уран из Монголии начнет поступать не сегодня и не завтра.
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Верные своей традиции максимально обезопасить важные для себя области и, в частности, диверсифицировать поставки критически важного топлива, чтобы не оказаться зависимыми от одного поставщика, французы также с некоторых пор стали обхаживать Казахстан и Узбекистан. Первый является мировым лидером по добыче урана, второй аналогично имеет значительные запасы этого сырья.
Однако дело не только в уране, который жизненно необходим Франции с ее большим количеством атомных электростанций. Казахстан, Узбекистан и вообще весь Среднеазиатский регион интересны Франции и Западу и с другой точки зрения.
«Отдалившись от политики Москвы, Казахстан геополитически сближается с Евросоюзом, – отметил в своем материале бывший французский посол Эжен Берг. – Теперь, когда Франция испытывает неудачи в Африке, для нее открываются новые возможности в Средней Азии».
Следует отметить, что Франция как следует подготовила свои возможности – например, французская компания «Орано» уже прописалась в Казахстане и разрабатывает урановые месторождения совместно с местным «Казатомпромом». Речь, таким образом, пойдет уже о расширении имеющегося сотрудничества.
«Казахстан является ключом к энергобезопасности Франции, – заметил Майкл Левистоун, эксперт из Французского института международных отношений. – Визит Макрона призван доказать, что Париж готов поднять сотрудничество на новый уровень».
Кстати о сотрудничестве: во Франции заявили, что готовы участвовать в строительстве первой АЭС в Казахстане, так как энергетических мощностей, доставшихся властям этой страны от советской эпохи, уже не хватает. А строительство АЭС – это миллиардные контракты, чрезвычайно выгодное дело, не говоря уже о том, что после первой совместной стройки такого типа вполне могут последовать другие. В этом смысле визит Макрона является элементом прямой конкуренции с Россией, ведь Москва тоже заявляла о готовности построить АЭС для Казахстана.
Однако разговор, судя по всему, пойдет не только об уране и строительстве АЭС. Недавно министры иностранных дел Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились со своими коллегами из стран Евросоюза. Также имели место встречи глав среднеазиатских государств с президентом США Байденом и канцлером Шольцем.
Визит Макрона продолжает эту линию коллективного Запада, нацеленную на то, чтобы свести на нет (или хотя бы максимально ослабить) влияние России среди государств, которые раньше традиционно считались находящимися в постсоветской орбите. Об этом говорилось уже год назад, когда глава Узбекистана Мирзиёев прибыл в Париж: Франция – и шире, коллективный Запад – хочет изолировать Россию, перетянув на свою сторону ее азиатских союзников.
Что касается нынешнего визита Макрона, то уже заголовок на сайте агентства Bloomberg тоже более чем откровенен: «Макрон заявился на задний двор Путина в поисках урана и новых друзей». А ведь бывшие советские республики Средней Азии – одни из ключевых союзников России, и Казахстан, и Киргизия входят в ЕАЭС и ОДКБ, а Таджикистан – только в ОДКБ.
Для полноценной дружбы, если верить автору материала, необходимо, чтобы среднеазиатские государства «преодолели свою зависимость от России».
«Как предполагают французские власти, – пишет далее автор, – конфликт на Украине повлиял на давно сложившиеся отношения в регионе, что создает новые возможности (для Запада)». Тем не менее он не без сожаления вынужден констатировать, что Франция и Европа оказываются в этом контексте не единственными, кто заинтересован в усилении своего влияния в регионе.
«Китай расширяет свое влияние за счет инфраструктурного проекта Си Цзиньпина «Пояс и путь», США пытаются укрепить свое политическое влияние, а Евросоюз хотел бы, чтобы регион стал частью торгового и энергетического коридора, который будет идти через Кавказ в Европу, огибая Россию».
Таким образом, уран, который действительно нужен Франции и ее АЭС, оказывается локальной целью визита французского президента. В то время как цель долгосрочного планирования, о которой говорят совершенно открыто, предполагает переманивание на свою сторону российских союзников в регионе, а также изоляцию России.