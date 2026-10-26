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Филиалы Национального военного кладбища решили открыть в пяти городах Украины
Власти Украины намерены в 2027 году спроектировать филиалы Национального военного мемориального кладбища в пяти областных центрах страны, сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким.
Свои заявки на создание таких объектов уже прислали восемь областей: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская, Николаевская, Харьковская и Черниговская, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».
Ким отметил, что в 2027 году планируется достроить две очереди Национального военного мемориального кладбища. Филиалы получат статус государственных объектов с едиными стандартами захоронений и обустройства могил.
В регионах Украины регулярно сообщается о заполнении кладбищ из-за воинских захоронений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские силовые структуры сообщили о захоронении десятков неопознанных останков солдат ВСУ под случайными фамилиями на кладбище во Львове.
В апреле корреспондент Welt рассказал о критической нехватке мест для захоронения украинских военных.
В марте представители пророссийского подполья заявили об увеличении военных кладбищ на востоке Украины втрое по сравнению с 2023 годом.