Филиалы Национального военного кладбища решили открыть в пяти городах Украины

Tекст: Денис Тельманов

Свои заявки на создание таких объектов уже прислали восемь областей: Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская, Николаевская, Харьковская и Черниговская, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

Ким отметил, что в 2027 году планируется достроить две очереди Национального военного мемориального кладбища. Филиалы получат статус государственных объектов с едиными стандартами захоронений и обустройства могил.

В регионах Украины регулярно сообщается о заполнении кладбищ из-за воинских захоронений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российские силовые структуры сообщили о захоронении десятков неопознанных останков солдат ВСУ под случайными фамилиями на кладбище во Львове.

В апреле корреспондент Welt рассказал о критической нехватке мест для захоронения украинских военных.

В марте представители пророссийского подполья заявили об увеличении военных кладбищ на востоке Украины втрое по сравнению с 2023 годом.