Путин назвал русский язык общим достоянием и фактором дружбы России и Казахстана

Путин назвал русский язык общим достоянием, конкурентным преимуществом и важным фактором дружбы России и Казахстана

Tекст: Антон Никитин

Российский лидер в преддверии своего визита в Казахстан отметил в интервью «Казахстанской правде», которое опубликовано на сайте Кремля, что русский язык – это, несомненно, наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу.

Президент России процитировал казахского народного мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, переводившего классиков русской литературы на казахский язык: «Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру». «Их он называл «ключом к жизни», – отметил Путин.

Путин напомнил, что в Казахстане успешно работают филиалы МГУ им. Ломоносова и других российских вузов. «Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами», – указал российский лидер.

Путин отметил, что в 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тыс. студентов из Казахстана. «В 2023/2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане – филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца в любой сфере (от физико-математической до творческой), востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество», – заключил российский лидер.

Напомним, 2 ноября уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова предложила ввести тест на знание русского языка для детей мигрантов в целях их дальнейшего обучения в детских садах и школах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как обучить детей мигрантов русскому языку.