В России предложили ввести языковой тест для детей мигрантов

Tекст: Валерия Городецкая

Вопрос интеграции детей мигрантов в России обсуждался на втором заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств – участников СНГ, говорится в сообщении в Telegram-канале Львовой-Беловой.

«Интегрируя семьи и особенно детей в русскоязычное пространство, погружая их в достаточное владение русским языком, знание культуры и истории нашей страны, мы не только защищаем их права и помогаем в социализации, но и обеспечиваем интересы всех детей в России», – отметила детский омбудсмен.

Данные экспертов свидетельствуют, что 20% детей, поступивших в школы по прибытии в Россию, либо плохо знают русский язык, либо не говорят на нем вовсе. Это оказывает критическое влияние на их адаптацию, подчеркивает Львова-Белова. «Изучение языка должно быть обязательным, актуально и введение тестирования детей на знание русского для их дальнейшего обучения в детских садах и школах», – считает омбудсмен.

По мнению Львовой-Беловой, важно еще на стадии переезда в Россию знакомить детей мигрантов с российской системой ценностей, традициями и преодолевать установку на их обособленность от русскоговорящих детей, которая нередко становится причиной травли. Кроме того, в государствах исхода стоит вести соответствующую разъяснительную работу.

Омбудсмен также указала на проблему фиктивного установления отцовства для получения российского гражданства. «Мы выступаем за определение перечня ситуаций, при которых ДНК-тест становится условием получения отцовства для мигрантов и выдачи свидетельства о рождении, где указывается ФИО отца», – сообщила она.

«Волнует также вопрос оказания медпомощи детям без гражданства РФ. Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», – добавила Львова-Белова. «Россия – гостеприимная страна, а в гостях есть свои правила, которые должны соблюдаться. Убеждена, изменить ситуацию можно только в сотрудничестве с государствами, откуда приезжают трудовые мигранты. От этого зависит наше общее будущее», – заключила она.

Накануне в Минске состоялось второе заседание Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств – участников СНГ, мероприятие прошло по инициативе уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и при поддержке исполнительного комитета СНГ.