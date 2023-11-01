Детские омбудсмены стран СНГ поделились опытом в Минске

В Минске прошло заседание Комиссии уполномоченных по правам ребенка государств – участников СНГ

В состав комиссии входят детские омбудсмены и представители уполномоченных органов шести государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. Одна из задач – обмен успешными практиками, говорится на сайте российского омбудсмена.

«Сегодня у нас второе заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран – участников СНГ. Очень важно поделиться опытом, поддержать партнерские отношения в интересах детей, поскольку понимаем, что в каждой стране есть дети других дружественных стран СНГ, и очень важно, чтобы права детей вне зависимости от их национальной принадлежности, гражданства не были нарушены», – отметила Львова-Белова.

Уполномоченный осветила тему поддержки детей с миграционной историей. По словам Львовой-Беловой, российский институт уполномоченных по правам ребенка активно вовлечен в решение вопросов, с которыми сталкиваются трудовые мигранты и их дети.

«Рассматриваем поступающие обращения от граждан и организаций, консультируем мигрантов относительно разрешения возникающих у них затруднений. В прошлом году в наш аппарат поступило более 30 обращений, связанных с вопросами интеграции мигрантов в социум. За этот неполный год – также более 30. Основная тематика обращений – жилищные права, места в школах и детских садах, миграционные вопросы, гражданство и паспортизация, оказание помощи в выезде несовершеннолетних граждан РФ из другой страны, социальное обеспечение, госпитализация и оказание экстренной медицинской помощи, пособия, льготы, семейные правоотношения», – сказала она.

Уполномоченный затронула несколько вопросов, касающихся детей с миграционной историей. Первый – владение детьми с миграционной историей русским языком. Детский омбудсмен также подняла вопрос оказания медицинской помощи детям, находящимся на территории России и не имеющим ее гражданства.

По мнению Львовой-Беловой, актуальной остается проблема фиктивного установления отцовства для получения гражданства Российской Федерации. Институт уполномоченного по правам ребенка выступает за определение перечня ситуаций, при которых ДНК-тест становится условием получения отцовства для мигрантов и выдачи свидетельства о рождении, где указывается ФИО отца.

Стороны также поделились своим опытом в сфере защиты детства. Например, в Беларуси города, где особенно внимательно относятся к несовершеннолетним, получают почетное звание «Город, дружественный детям и подросткам». Таджикистан поделился алгоритмом мониторингов соцучреждений. Также в ходе заседания участники обсудили защиту прав детей в Армении, особенно пострадавших в ходе военных действий. Коснулись и помощи детям, живущим в непростых условиях в новых регионах России.