Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Мишустин назвал потенциал СНГ огромным
СНГ обладает огромным потенциалом, Россия будет продолжать активную работу над его раскрытием, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с главами правительств стран Содружества в Ашхабаде.
Для развития экономики каждого участника СНГ необходимо выстраивать новые кооперационные цепочки, формировать перспективные логистические маршруты и запускать совместные гуманитарные проекты. Это важно для повышения качества жизни людей, что является приоритетом, сказал Мишустин, передает ТАСС.
Глава российского правительства также подчеркнул, что Россия ценит отношения с другими странами СНГ и намерена их развивать. В частности, особое значение придается развитию гуманитарных связей. «Наши дружеские, братские отношения базируются на многовековой истории, богатом наследии. Надо сохранить и приумножить такие традиции», – сказал Мишустин.
Это можно сделать расширением совместных проектов в здравоохранении, науке, культуре, образовании, спорте. При этом, добавил премьер-министр, странам СНГ важно и дальше развивать сотрудничество с дружественными странами и объединениями: Евразийским экономическим союзом, Организацией Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организацией сотрудничества, БРИКС, форумом «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество».
По словам Мишустина, это важно в том числе для реализации инициативы президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства – в интересах всех стран региона.
Ранее Мишустин призвал создать в СНГ независимую платежную систему.