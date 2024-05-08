Глава Узбекистана прибыл в Москву

Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.2 комментария
Мероприятие в Кремле напомнило миру, что инаугурация – это не триумф одного человека и его власти, а чествование страной своего выбора, дальнейшего пути и собственной судьбы.2 комментария
Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.15 комментариев
Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...6 комментариев
Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона на встрече в Париже
Си Цзиньпин игнорировал французского президента, отдавая предпочтение общению с фон дер Ляйен, написал Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Московский комсомолец».
Макрон «продемонстрировал свое подчиненное положение», пригласив главу ЕК на встречу, и этот «дух подчинения» наносит ущерб интересам Парижа, считает политик.
Ранее китаист Алексей Маслов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил итоги визита Си Цзиньпина к Макрону.
CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
«Никаких сапог на земле» – одна из ключевых фраз проекта, передает РИА «Новости» сообщение издания.
Также на саммите планируется передать председательство в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Стратегия США в украинском конфликте останется прежней, однако западные лидеры готовы к смене курса, говорится в публикации итальянского издания.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило крайнюю обеспокоенность заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов НАТО.
В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий
Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».
Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.
Украина нанесла удар по нефтебазе в Луганске ракетами ATACMS
Пасечник заявил в Telegram, что Украина «компенсирует обстрелами гражданских объектов» свое «поражение на всех фронтах».
Он рассказал, что в результате удара, по предварительной информации, пострадали пять сотрудников нефтебазы, они госпитализированы. Также Пасечник сообщил, что на место обстрела направлены бригады скорой помощи. Отмечается, что пожар мешает оказывать первую помощь пострадавшим.
Повреждения получили ЛЭП, дома в районе нефтебазы частично обесточены. Пасечник рассказал, что «горит газопровод высокого давления», все луганские подразделения МЧС привлечены к борьбе с огнем.
Напомним, ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске. Пасечник указывал, что нефтебаза находится в черте города, необходимо «защитить мирных жителей и их дома от огня».
Тарасова призвала «забыть про свои мелкие обиды» и поддержала идею «олимпийского перемирия» на Украине
Оценивая предложение объявить перемирие на время Олимпиады, Тарасова заявила, что на это надо идти всегда. По ее словам, когда происходят «такие крупные события, как Олимпийские игры», следует «забыть про свои мелкие обиды», пишет «Московский комсомолец».
Тарасова подчеркнула, что выступает не только за «олимпийское перемирие» на Украине, но и за то, чтобы все жили в любви. Она признала, что «многие посчитают это перемирие лицемерием». « Но я – не многие », – сказала Тарасова.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон захотел предложить России объявить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что Москва и Париж не обсуждают эту идею.
Отметим, что в январе 2023 года российская сторона объявила рождественское прекращение огня, но ВСУ продолжили обстрелы. Тогда глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель говорил, что перемирие является попыткой России выиграть время на перегруппировку сил.
В Госдуме анонсировали встречи парламентских фракций с кандидатом на пост премьера
С кандидатом встретятся депутаты всех фракций, встречу уже подтвердили «Справедливая Россия – за правду», «Новые люди», КПРФ, передает ТАСС.
Напомним, правительство России сложило полномочия в день инаугурации президента.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя российского правительства уже во вторник, 7 мая.
Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского
«В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.
Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.
«В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.
Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.
Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.
По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.
При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.
«Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.
«Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.
Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона
Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.
Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.
Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.
Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.
Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх назвала безответственным решение России провести ядерные учения
При этом Сингх признала, что нет признаков намерения Москвы использовать ядерное оружие. США не считают нужным менять размещение своих ядерных сил, передает ТАСС.
Напомним, Генштаб России начал готовиться к проведению учений, в рамках которых планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.
СВР: Идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом
Слова Нарышкина передает РИА «Новости».
Ранее и. о. директора ФСБ Александр Бортников заявил, что основной организатор теракта в «Крокус сити холле» находится за границей.
Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек.
Разработка Aurus Merlon началась в 2019 году по поручению Минпромторга, основное назначение модели – круглогодичное сопровождение кортежа первых лиц государств и дипломатических миссий, говорится на сайте разработчика мотоцикла – научного инжинирингового центра НАМИ.
Пиковая мощность мотоцикла составляет 140 кВт, максимальный крутящий момент – 350 Нм. Он может разгоняться более чем до 240 км/ч, время разгона до 100 километров в час составляет 4 секунды. Имеет запас хода 200 км, емкость батареи – 21 кВт. ч.
Ехать без подзарядки машина может до 200 километров. Эта модель может эксплуатироваться при температурах до минус 25 градусов, способна ездить по скользкой поверхности с высокой скоростью и может использоваться с боковым прицепом – коляской.
Помимо подогрева рукояток руля и сидения, многофункциональной сенсорной приборной панели, системы обеспечения безопасного движения (ABS), функции быстрой зарядки, энергоемкой подвески с возможностью регулировки, мотоцикл оснащен светодиодной оптикой, бесключевым доступом, электроприводом ветрового стекла, возможностью движения задним ходом, беспроблемной ременной передачей, интегрированными в корпус дугами безопасности.
Aurus Merlon спроектировали в государственном научном центре НАМИ, там же производится большая часть деталей и компонентов мотоцикла. Прототип электромотоцикла представили широкой публике на международной промышленной выставки «Иннопром-2022». А впервые эти электромотоциклы были использованы в кортеже президента в ходе инаугурации Владимира Путина. Сам глава государства отправился на мероприятие на обновленном Aurus.
Сейчас рассматривается и прорабатывается возможность коммерческой версии момоциклов Aurus Merlon.
Пашинян на пресс-конференции в Ереване заявил, что армянская сторона не требует от российских каналов «сверхъестественного». Договор, по его словам, предусматривает «уважение к Армении и ее интересам», передает РИА «Новости».
Власти республики, подчеркнул он, «готовы просить семь раз, потом семь потребовать», однако после этого телеканалы должны быть отключены. При этом Пашинян не уточнил, о выполнении каких именно требований к российским телеканалам идет речь.
В середине апреля министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что целью властей является не запрет, а пересмотр межправительственного соглашения с Россией о вещании телеканалов.
Подорожание донеров стало настолько актуальной темой, что канцлер Олаф Шольц даже разместил в социальных сетях объяснение причин этого явления. По его словам, рост цен связан с увеличением зарплат и затрат на электроэнергию, пишет The Guardian.
В сети уже появился термин «донерфляция», отражающий обеспокоенность людей ростом цен на кебаб. После этого крайне левая партия Die Linke выступила с инициативой ограничения максимальной цены на донер. В их документе предлагается установить цену на уровне 4,9 евро для всех и 2,9 евро для молодых людей из малообеспеченных семей.
Сторонники этой меры утверждают, что она поможет людям с низким доходом справиться с ростом цен. Противники же опасаются, что введение субсидий может привести к росту инфляции.
Ожидается, что тема донерфляции станет одной из главных в предстоящей предвыборной кампании в Германии.
В ФСБ заявили, что главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
По его словам, в данный момент устанавливается заказчик теракта, есть и основной организатор, который находится за границей, передает «Интерфакс».
Бортников отметил, что в ходе следствия идут необходимые процедуры, службе нужно делать все, чтобы «дотянуться» до заказчика.
Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.
Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность президента 7 мая, передает ТАСС. И Рошаль, и Гуревич были приглашены на инаугурацию в качестве гостей.
Рошаль отметил физическую форму президента. «Вы в прекрасной физической форме! Вы сегодня прошли марафон по лестницам», – сказал он Путину. В качестве подарка к инаугурации Рошаль подарил ему книгу со своими философскими размышлениями, сообщила пресс-служба Кремля.
Учительницу Гуревич, которой исполнилось 90 лет, Путин встретил с букетом цветов. Она была его классным руководителем в средней школе.
Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента.