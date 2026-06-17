Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Захарова: Зеленский пытался показать управление G7 без привлечения санитаров
Глава киевского режима Владимир Зеленский пытался показать, как он якобы управляет G7, «не привлекая внимание санитаров», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала поведение Владимира Зеленского на саммите G7 во Франции. По ее словам, он пытался создать иллюзию управления мировыми лидерами, передает радио Sputnik.
«Видела кадры их перемежевывания с Зеленским – это были не рукопожатия, не фотографии, а какие-то именно перемежевывания. Впечатление, что совершаются какие-то ритуалы, как будто он должен был будто замарать их своими прикосновениями», – заявила дипломат. Захарова добавила, что западные политики используют украинского президента исключительно в потребительских целях.
Представитель внешнеполитического ведомства пояснила, что Зеленский хотел показать западным союзникам свою центральную роль в мировых процессах. По ее мнению, все эти действия предпринимались для демонстрации мнимого управления «семеркой», причем так, чтобы не привлечь внимание санитаров.
Кроме того, Захарова обратила внимание на внешний вид политика. Она назвала его одежду тщедушным черным диктаторским костюмчиком, представляющим собой гибрид классического стиля и милитари.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в специальной сессии саммита.
Глава киевского режима отправился на эту встречу из Молдавии в обход польской территории.
На закрытых переговорах украинский политик отказал французскому лидеру в личной просьбе.