Эксперт раскритиковал планы Rolls-Royce построить мини-АЭС на Украине

Эксперт Анпилогов: Британия хочет превратить Украину в ядерный полигон

Tекст: Анастасия Куликова

«Rolls-Royce – достаточно технологичная компания, если речь идет о производстве, скажем, двигателей для современных пассажирских самолетов. Но сфера создания атомных малогабаритных установок небольшой мощности – совершенно другой уровень. Это крайне сложная сфера», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

«В данном вопросе важны непрерывные компетенции, которые нарабатывались десятилетиями. Дело в том, что малые реакторы обладают огромным количеством проблемных мест, которые диктуются просто их особенностью. Обычно для них нужен уран большей степени обогащения, чтобы специальным образом регулировать нейтронный поток. До сих пор все попытки создания ядерных реакторов малой мощности для коммерческой эксплуатации приводили к компромиссным решениям», – детализировал эксперт.

По его мнению, в условиях, которые мы наблюдаем на Украине, где есть масса других конкурентных источников генерации и себестоимость производства электроэнергии низкая, малый реактор будет попросту экономически невыгоден.

«Rolls-Royce производит реакторы для атомных подводных лодок. В частности, для АПЛ типа «Астьют». Это реактор под давлением, выработка которого достаточна для подлодки. План встроить этот реактор в производящую систему электроэнергии Украины обойдется в пять, а то и десять раз больше, чем нынешние тарифы, которые используются в стране», – подчеркнул Анпилогов.

Он указал два момента, которые стоит учитывать в реализации британской компанией мини-АЭС на Украине: «Первое – насколько Rolls-Royce сможет модернизировать свои транспортные реакторы, которые применяются на подводных лодках, для работы в коммерческой структуре. Второе – насколько этот коммерческий проект будет вообще возможным».

«Фактически Украина превращается в испытательный полигон. Причем, насколько я понимаю, какие-то обязательства британской стороны будут зафиксированы очень слабо. Просто Rolls-Royce получит такую удобную площадку, на которой можно творить все что угодно», – резюмировал эксперт в сфере атомной энергетики.

С этим мнением согласен и политолог Владимир Корнилов. «То есть глава ДТЭК Максим Тимченко приглашает обанкротившуюся британскую компанию провести тестирование безумного ядерного проекта на украинской территории!» – пишет он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинская энергетическая компания ДТЭК договаривается с Rolls-Royce о строительстве на Украине мини-АЭС. Как сообщает The Daily Telegraph, компании изучают возможность «переоборудования до восьми существующих угольных электростанций». Отмечается, что две из них находятся на подконтрольных России территориях. Проект планируется реализовать в 2030-х годах.

Как заявил изданию глава ДТЭК Максим Тимченко, Украина делает ставку на возобновляемые источники энергии вроде ветряных турбин. Однако, по его словам, большая часть электроэнергии должна поступать из менее «нестабильных источников, таких как ядерная энергетика».

Примечательно, но в марте этого года Rolls-Royce сообщал, что их проект по разработке мини-атомных станций сталкивается с финансовыми трудностями. «Мы стоим на краю пропасти: к декабрю 2024 года деньги закончатся», – заявлял тогда директор по корпоративным связям Rolls-Royce SMR Аластер Эванс. Это поставит под угрозу планы правительства Великобритании по использованию SMR для повышения энергетической безопасности и достижения климатических целей. Тогда же The Daily Telegraph писала, что весь проект находится под угрозой.