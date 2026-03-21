  Минобороны сообщило об уничтожении 283 украинских БПЛА за ночь
    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    Хаменеи назвал ошибку США и Израиля в отношении Ирана
    Умер Чак Норрис
    Киевские власти начали принудительную эвакуацию детей из Славянска
    Путин назначил президентскую «пятерку» членов ЦИК
    США перебросили на Ближний Восток две тысячи морпехов и три корабля
    Трамп назвал НАТО «бумажным тигром» за отказ помочь США в Ормузе
    СПЧ предложил ввести обязательную регистрацию домашних собак
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    17 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    21 комментарий
    21 марта 2026, 09:12 • Новости дня

    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ

    Прозоров сообщил об уничтожении тел наемников ВСУ для скрытия реальных потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы затруднить подсчет потерь среди них, рассказал экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

    Как рассказал Прозоров, украинские военнослужащие уничтожали тела погибших иностранных наемников, чтобы скрыть реальные потери среди них, передает ТАСС. По его словам, подобная практика существует еще с 2022 года: «Естественно, потери они несут, потери большие. Но дело в том, что очень часто еще с 2022 года я лично был свидетелем историй, когда, отступая, украинские военнослужащие подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Руки с гранатой к голове приматывали».

    Прозоров отметил, что из-за интенсивности боев опознание погибших зачастую невозможно. В частности, он рассказал о событиях лета 2022 года при освобождении Лисичанска, когда подразделения иностранных наемников, таких как полк Кастуся Калиновского и грузинский легион, были полностью уничтожены, а выжить удалось лишь двум бойцам.

    По данным Минобороны России на март 2024 года, всего на Украину прибыли 13387 наемников, из которых 5962 были уничтожены. Больше всего наемников приехали из Польши – из 2960 польских граждан были ликвидированы 1497. На втором месте по числу уничтоженных наемников оказалась Грузия, где из 1 042 прибывших были ликвидированы 561.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ВСУ выносят убитых наемников с поля боя, оставляя раненых солдат с целью сокрытия факта участия иностранных бойцов. Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания специальными подразделениями ВСУ тел иностранных наемников до неузнаваемости, делая невозможной их идентификацию.

    20 марта 2026, 12:19 • Новости дня
    Подполье сообщило об автобусах с трупами военных ВСУ в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Николаев привезли два автобуса с телами погибших и поступили раненые после ночного удара по учебным объектам близ Снигиревки в Николаевской области, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Николаева, одной из целей ночного удара по территории Украины стали полигон и узел связи возле Снигиревки в Николаевской области. На полигоне находились мобилизованные, а на узле связи – дежурная смена, передает «Российская газета».

    Утром в Николаев из Снигиревки прибыли два автобуса с табличками «Груз 200», в городскую больницу моряков поступили новые раненые, несмотря на то, что официально учреждение не функционирует с 2022 года.

    В регионе размещается множество учебных баз, где готовят кадры для ВСУ, поэтому удары по этим объектам происходят регулярно.

    В ночь на 11 марта, по данным источника, беспилотники «Герань» атаковали пансионат у Тилигульского лимана, где размещался украинский спецназ, прошедший подготовку у британских инструкторов, а также лагерь 36-й бригады морской пехоты. Тогда также фиксировалась перевозка погибших автобусами, а военную технику вывозили на ремонт в Николаев трейлерами и эвакуаторами.

    Ранее в ходе атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области одной из целей стала баржа с военным грузом из Румынии. Баржа под разгрузкой получила попадание, но не была уничтожена.

    20 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины

    Экономист Лизан: Венгрия блокировала кредит ЕС для Украины минимум на месяц

    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах, Киеву придется «отползать» в своей позиции: внезапно окажется, что нефтепровод «Дружба» восстановлен. После этого Будапешт снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее лидеры Евросоюза вновь не смогли принять решение по займу Киеву.

    «Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», – отметил политолог и экономист Иван Лизан, добавив, что в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.

    «Я склоняюсь к тому, что политик победит на выборах. Тогда киевским властям придется «отползать»: внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен. После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – рассуждает эксперт.

    Но до середины апреля, как считает собеседник, никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует. «Венгры продолжат блокировать решение, а евробюрократы – говорить о разработке плана решения проблемы», – прогнозирует Лизан. По его оценкам, у Киева есть средства до мая.

    «Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого «плана Б». Они с трудом согласовали кредит в 90 млрд евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана», – указал аналитик.

    Вместе с тем, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 млрд евро. «Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 млрд долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги», – заключил Лизан.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите не смогли принять решение по кредиту Киеву. Его блокировали Будапешт и Братислава. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании. «После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля», – говорится в коммюнике.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении после саммита заявил, что «плана Б» по финансированию Киева нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен предоставить Украине кредит, несмотря на продолжающееся сопротивление Венгрии. «Мы выполним обещание так или иначе», – сказала она.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон также заверил, что займ будет предоставлен. «Деньги поступят, но будет задержка», – отметил он. По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение средств. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – признался Кристерссон.

    «Сор из избы» вынес канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями. «Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», – сказал политик.

    Как писало издание Politico, из-за нарушения венгерским премьером обещания поддержать кредит у других стран появилась возможность подать на него в Европейский суд за несоблюдение принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в Лиссабонском договоре. Впрочем, по всей видимости, у Орбана есть и «группа поддержки».

    Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым венгерский коллега заблокировал займ. По словам источника Politico, Мелони считает позицию Будапешта нормальной, потому что «все меняется». Вместе с тем, офис правительства Италии отверг слова собеседников издания, назвав сведения безосновательными.

    Как заметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

    Как пишет газета в другом своем материале, некоторые европейские лидеры надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить венгра в том, что «Дружбу» починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.

    20 марта 2026, 19:55 • Видео
    Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

    В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Глава Нацразведки США Габбард признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Россиz продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по оценке Директорf Национальной разведки, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    18 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны около Осиново, Великой Шапковки, Грушевки и Боровой в Харьковской области, Яцковки и Красного Лимана в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 180 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Мирополья, Лужков, Марьино и Кондратовки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Избицким, Петровским, Колодезным и Веселым.

    При этом потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, БМП и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, артиллерийской, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Славянска, Новоселовки, Белокузьминовки, Краматорска и Никифоровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 135 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных летательных аппаратов, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Новофедоровки, Петровки, Новогригоровки, Кучерова Яра, Ленина, Гришино и Белицкого в ДНР, Ивановки, Андроновки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, десять бронемашин, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.

    19 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Max, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, сбив 27 беспилотников. «К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», – сообщил Развожаев.

    Он также сообщил, что у пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, а осколками повреждено восемь автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спасательная служба Севастополя сообщила о возгораниях травы и построек в разных районах города из-за падения обломков сбитых беспилотников.

    19 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Павловку, а Южная группировка зачистила от противника Федоровку Вторую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Кучерова Яра, Кутузовки, Торецкого, Гришино и Новониколаевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Кривой Луки, Алексеево-Дружковки, Голубовки, Константиновки, Никифоровки, Ильиновки и Степановки ДНР.

    При этом противник потерял более 185 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем, Новой Сечью и Грабовским Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Юрченково, Избицкого, Колодезного, Старицы и Волчанских Хуторов, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Боровой, Моначиновки, Шийковки, Новоосиново, Великой Шапковки, Глушковки Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копани, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского, Мирного, Луговского Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, две бронемашины и американскую 155-мм гаубицу М777 ША. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александровку в ДНР.

    За день до этого они освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    19 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь

    Командир батальона теробороны ВСУ Шукурджиев оглы приказал убить людей в Сопычи

    Tекст: Антон Антонов

    Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

    В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

    В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

    В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    19 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Подполье сообщило об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

    Лебедев сообщил об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из целей атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области стала баржа, доставившая военный груз из Румынии и стоявшая под разгрузкой. Судно не уничтожено, хотя попадание было, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что судно с военными поставками из стран НАТО было атаковано российскими беспилотниками у порта Измаил в Одесской области, передает «Российская газета».

    Баржа доставила военный груз из Румынии и находилась под разгрузкой, когда по ней был нанесен удар. Лебедев сообщил, что часть груза вывалилась в Дунай, а само судно, сильно накренившись, ушло в Румынию. Он заявил: «К сожалению, судно не уничтожено, хотя попадание было».

    Атака также была произведена по портовой подстанции, в результате чего в городе исчезло электричество. Помимо этого, российские беспилотники нанесли удар по базе хранения безэкипажных катеров и автобазе коммунальных служб, которую украинские военные использовали как стоянку для техники ПВО. По предварительным данным, на предприятии были уничтожены две немецкие зенитные системы: IRIS-T и Gepard.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по контейнеровозу с безэкипажными катерами в порту Одессы. Координатор подполья Сергей Лебедев заявил о поражении судна с британскими наемниками и военным грузом в этом регионе. Порт Измаила ранее прекратил прием военных поставок из-за разрушения складской инфраструктуры.

    18 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» у села Зыбино в Харьковской области

    Сотни военных 159-й бригады ВСУ пропали у села Зыбино в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Зыбино в Харьковской области сотни военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ считаются пропавшими без вести или погибшими, сообщили в силовых структурах.

    В российских силовых структурах сообщили о появлении на Украине очередной «черной дыры», где исчезают украинские военнослужащие. На этот раз речь идет о небольшом селе Зыбино в Волчанском районе Харьковской области, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил: «Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Собеседник агентства добавил, что большинство из пропавших военнослужащих были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. По его словам, командование ВСУ ежедневно отправляет туда десятки мобилизованных солдат, считая этот район стратегически важным.

    Ранее 159-я бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино.

    19 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    Бородай объяснил причины массовой сдачи украинских военных в плен

    Депутат Госдумы Бородай объяснил, почему ВСУ сдаются чаще в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Часть пленных украинских солдат осознанно переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе, заявил депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

    Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что российские войска захватывают значительно больше пленных, чем противник, передает RT.

    По словам политика, многие украинцы сдаются осознанно.

    «У них, конечно, столько пленных нет, сколько есть у нас... Более того, часть тех людей, которые попадают в плен к нам, – это пленные осознанные, которые переходят на нашу сторону и на нашей же стороне воюют потом. В Добровольческом корпусе (ВС России) есть батальон, который состоит практически исключительно из бывших пленных», – рассказал парламентарий.

    Собеседник отметил, что сдавшиеся часто жалуются на плохую подготовку, дефицит боеприпасов и нежелание воевать, однако такие заявления не всегда соответствуют действительности. Пленные нередко пытаются выдать себя за поваров или связистов, которых бросило командование.

    В качестве примера Бородай привел случай с раненым бойцом ВСУ, которого забыли при эвакуации. Российским военным пришлось на себе выносить брошенного противником солдата с линии боевого соприкосновения.

    Ранее украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными гуманнее, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    19 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты 14 беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА», – сообщил Развожаев в Max.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Спасательная служба Севастополя сообщает, что из-за падения их обломков в разных районах города возникли локальные пожары.

    В районе Стрелецкой бухты обломки дрона привели к возгоранию травы. В парке Победы из-за падения фрагментов аппарата загорелась часть крыши жилого здания, а в районе Фиолента огонь охватил частный дом. На Фиолентовском шоссе зафиксированы возгорания травы и промышленного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ.

    18 марта 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая

    Песков призвал ориентироваться на официальные заявления США по переговорам

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя публикации о попытках США использовать переговоры по Украине для отдаления России от Китая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления.

    «Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.

    Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.

    Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.

    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Орбан: СВО на Украине стала ответом на игнорирование Европой позиции России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    19 марта 2026, 01:31 • Новости дня
    Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
    Песков сообщил о паузе в работе трехсторонней группы по Украине
    Tекст: Антон Антонов

    Работа трехсторонней группы (Россия, США и Украина) по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Трехсторонняя группа – на паузе», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев продолжает работать в рамках двусторонней группы с США.

    Кроме того, «будет обязательно продолжена» работа по обмену пленными и телами погибших между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Вопрос о месте проведения следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не решен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Назван размер годового убытка Банка России
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    Лукашенко похвалил решение Пугачевой стать матерью в 64 года

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Война с Ираном меняет устройство мировой политики

    Три недели американо-иранской войны стали потрясением не только в экономике, но и в политике. Окончательно разрушены иллюзии и о существовании «порядка, основанного на правилах», и о том, на чем основана глобализация. Какие изменения в итоге произойдут в геополитике и мировой торговле – и для Запада, и для России? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации