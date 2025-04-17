Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?20 комментариев
Депутат сообщил о приоритете ВСУ в эвакуации тел иностранных наемников
Силы ВСУ выносят убитых наемников с поля боя, оставляя раненых солдат, чтобы скрыть факт участия иностранных бойцов в конфликтах на Украине, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
По его словам, силы ВСУ приоритетно выносят тела убитых иностранных наемников с поля боя, оставляя раненых украинских солдат, чтобы скрыть участие иностранцев в военных действиях на территории Украины, сообщает ТАСС. Водолацкий подчеркнул, что такая практика направлена на недопущение фиксации российскими войсками присутствия иностранных наемников.
Он отметил, что украинские подразделения, так называемые зондеркоманды, следуют жесткому принципу ведения войны, который предписывает в первую очередь забирать с поля боя именно иностранных бойцов. По его словам, командиры батальонов и рот осведомлены о важности предотвращения захвата ВС России иностранных наемников.
Он добавил, что пик появления иностранных наемников пришелся на начало 2022 года, когда на всей линии боевого соприкосновения регулярно была слышна иностранная речь. Водолацкий уточнил, что оставшиеся воевать на стороне Украины наемники в основном сосредоточены на красноармейском и часовоярском направлениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили колумбийских наемников на границу с Курской областью, а дело о теракте возбудили за убийство польскими наемниками жителя Курской области. Польские наемники составили 90% ВСУ в Разливе на юге ДНР.