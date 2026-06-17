Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Внук Калашникова Красновский признался в убийстве баскетболиста
Внук конструктора Михаила Калашникова Игорь Красновский в ходе судебного заседания признался в убийстве известного баскетболиста Андрея Сидорика и раскаялся.
Октябрьский райсуд Ижевска вынес новый вердикт Игорю Красновскому, передает РИА «Новости».
Мужчину признали виновным в расправе над членом юношеской сборной России Андреем Сидориком. Изначально осужденный получил 14 лет лишения свободы, однако апелляция вернула материалы на новое рассмотрение.
На повторном процессе с участием шести присяжных заседателей фигурант подтвердил свою причастность.
Красновского приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Следствие установило, что трагедия произошла в январе 2025 года на даче под Ижевском. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес знакомому множество ножевых ранений, пять из которых стали смертельными. После этого нападавший угрожал убить невесту погибшего спортсмена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае прошлого года прокуратура передала дело Игоря Красновского в суд. В октябре присяжные признали внука оружейника виновным.