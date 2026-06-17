Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Захарова объяснила удар Patriot по Киево-Печерской лавре неликвидом Запада
Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре стал следствием поставок Западом некачественного вооружения, при этом такие инциденты пытаются списать на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что причиной инцидента с Patriot в Киеве стали поставки некачественного оружия западными странами, передает радио Sputnik.
По ее словам, ответственность за произошедшее несут киевские власти и иностранные специалисты.
«Удар ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре. Но если это ракета Patriot, откуда она могла вылететь? Кто ею располагал, на чьем балансе она была? Конечно, это киевский режим и западные наводчики. Они поставляют туда неликвид, и сколько раз об этом говорили», – подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что подобное вооружение часто срабатывает против украинских граждан и военнослужащих. После таких случаев Киев пытается безосновательно обвинить Россию в нанесении ударов по религиозным объектам.
Министерство обороны России сообщило о повреждении комплекса зданий Киево-Печерской лавры ракетой американского зенитного комплекса Patriot.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западных политиков в создании фальсификации вокруг этого инцидента.
Российское посольство в Оттаве указало на намеренную дезинформацию об ударе по Киево-Печерской лавре общественности канадскими властями.