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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    13 комментариев
    23 сентября 2026, 15:56 • Новости дня

    Индия призвала реформировать ООН в интересах Глобального Юга

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о необходимости реформирования структур ООН для вовлечения стран Глобального Юга в процесс принятия глобальных решений.

    Джайшанкар призвал реформировать ООН и механизмы многостороннего сотрудничества, передает РИА «Новости». По его словам, развивающиеся страны должны участвовать в обсуждении вопросов, напрямую касающихся их будущего.

    «Глобальный Юг должен участвовать в структурах принятия решений, которые обсуждают вопросы, напрямую касающиеся нашего будущего… Реформа ООН и многосторонности в целом необходима для того, чтобы учитывать приоритеты Глобального Юга», – заявил министр на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Политик отметил, что государства Глобального Юга часто первыми сталкиваются с глобальными кризисами, но остаются последними при принятии решений. Он подчеркнул беспрецедентную важность солидарности этих стран в текущих условиях.

    Джайшанкар добавил, что вместо необходимого многостороннего взаимодействия наблюдается его демонтаж. Международные организации, от которых ждали решений, сами стали проблемой. Министр призвал использовать существующие платформы для защиты интересов Глобального Юга.

    Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал незамедлительно провести реформу Совета Безопасности ООН.

    Президент России Владимир Путин предложил расширить состав Совбеза ООН за счет государств Глобального Юга.

    Участники недавнего саммита БРИКС закрепили в Делийской декларации ключевую роль развивающихся стран в преодолении международных кризисов.

    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    23 сентября 2026, 12:24 • Новости дня
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    Такаити призвала ООН убрать статус Японии как «враждебного государства»
    @ Frank Franklin II/AP/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в своем первом выступлении на Генеральной Ассамблее ООН призвала исключить из Устава организации формулировки, определяющие Японию и Германию как «враждебные государства».

    Такаити отметила, что положения о «враждебных государствах» должны быть удалены незамедлительно в соответствии с резолюцией 2005 года, учитывая вклад Токио в работу ООН на протяжении 70 лет, пишет Bloomberg.

    Китайская делегация присутствовала при выступлении. Ранее Пекин использовал этот статус Японии в ООН для критики Токио на фоне напряженности вокруг Тайваня, называя Японию угрозой региональному миру. Такаити заявляла, что вторжение на Тайвань станет экзистенциальной угрозой для Японии.

    Перед выступлением Такаити встретилась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить координацию по вопросам Китая и глобальные финансы. Стороны подтвердили намерение укреплять двусторонний альянс.

    Также японский премьер провела встречу с Владимиром Зеленским, заявив, что Токио продолжит поддерживать Украину и сохранит санкции против России. Отношения между Японией и РФ ухудшились после визита президента Владимира Путина на Курильские острова.

    В своей речи Такаити выразила поддержку Международному уголовному суду, президент которого Томоко Аканэ попала под санкции США, и предупредила об опасности военного сотрудничества КНДР и России. Япония также рассматривает увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП в течение 10 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай поддержал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о сохранении вражеского статуса Японии в Уставе ООН. В августе Лавров зачитал соответствующую статью из Устава ООН. В прошлом году Пекин напомнил Токио об особых правах государств – основателей всемирной организации.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 21:59 • Новости дня
    Стубб заявил о намерении Финляндии войти в Совбез ООН

    Стубб: Финляндия будет баллотироваться в непостоянные члены Совбеза ООН

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финская сторона намеревается побороться за место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период с 2029 по 2030 год, заявил президент страны Александр Стубб.

    «Моя страна, Финляндия, заинтересована в успехе Организации Объединенных Наций и будет продолжать активно участвовать в ее работе. Поэтому мы выдвигаем свою кандидатуру на выборах в Совет Безопасности на 2029-2030 годы», – заявил Стубб, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что республика намерена уделять первостепенное внимание вопросам поддержания мира, благополучию людей и развитию партнерских отношений.

    По его словам, финская сторона стремится к процветанию народов и твердо верит в необходимость диалога и международного сотрудничества.

    Ранее МИД России одобрил вхождение Киргизии в непостоянный пул Совета Безопасности ООН.

    В августе Стубб уклонился от прогноза по возобновлению диалога с Россией.

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    22 сентября 2026, 17:18 • Новости дня
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    Гутерриш с трибуны ГА ООН признал гибель мирных россиян при украинских атаках
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории из-за украинских атак.

    Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее организации, обратил внимание международного сообщества на ситуацию с гражданским населением России в ходе конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мирные жители продолжают гибнуть далеко от линии фронта… в некоторых районах России. Дома, энергетические и водные системы, а также транспорт неоднократно подвергаются атакам, создавая угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии», – подчеркнул он.

    Генсек ООН отметил, что удары по инфраструктуре несут опасность не только для местных жителей. По его словам, такие действия создают серьезные риски для мировых логистических цепочек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Организация Объединенных Наций потребовала остановить атаки на мирное население после удара украинских войск по Краснодарскому краю.

    Ранее Антониу Гутерриш решительно осудил удары украинских беспилотников по территории России.

    В июне российские дипломаты обвинили генсека ООН в замалчивании информации о жертвах среди детей при обстрелах со стороны ВСУ.

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    22 сентября 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия будет участвовать в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша

    МИД: Россия поможет в работе над ошибками в ООН после ухода Гутерриша
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после завершения полномочий генерального секретаря Антониу Гутерриша.

    Российские дипломаты готовятся к серьезным преобразованиям внутри структуры Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». «Потребуется большая работа над ошибками, мы будем в ней активно участвовать. Каковы будут ее итоги – покажет время», – подчеркнул Алимов.

    Ранее дипломат сообщил, что Москва потребует от нового генерального секретаря ООН пересмотра предвзятой линии по Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ожидает от будущего руководителя устранения недочетов нынешнего руководства.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

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    23 сентября 2026, 03:36 • Новости дня
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    МИД: Действия Гутерриша на посту генсека подорвали доверие к ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша серьезно подорвали доверие к всемирной организации, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в преддверии участия российской делегации в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

    По словам дипломата, на предстоящей встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова с генсеком ООН в Нью-Йорке российская сторона намерена указать на неудовлетворительные итоги работы Гутерриша. Вместо обмена мнениями Москва будет вынуждена акцентировать внимание на проблемах, передает ТАСС.

    «Работа португальца запомнится регулярными превышениями полномочий, отходом от соблюдения базовых норм и принципов Устава ООН, хранителем которых призван выступать генеральный секретарь», – подчеркнул Логвинов.

    Он добавил, что деятельность Гутерриша сопровождалась ангажированными политическими заявлениями и практическими шагами без консультаций с государствами-членами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Александр Алимов пообещал активное участие Москвы в преобразовании ООН после ухода Антониу Гутерриша.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях генерального секретаря об инциденте в Буче.

    Ранее российский министр обвинил руководителя международной организации в откровенном подыгрывании западным странам.

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    23 сентября 2026, 09:46 • Новости дня
    Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую встречу за десять лет

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков провели двусторонние переговоры на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

    Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

    В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

    Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

    В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.

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    22 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Генсек ООН раскрыл прибыль западного бизнеса от конфликта на Украине

    Гутерриш: Нефтяники Запада заработали 500 млрд долларов на конфликте на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал западные нефтяные компании за извлечение сверхприбылей на фоне украинского кризиса.

    Пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти полтриллиона долларов после начала конфликта на Украине. Об этом Гутерриш заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН, передает РИА «Новости».

    «На протяжении десятилетий крупный нефтяной бизнес относился к атмосфере как к открытой канализации – и наживался на последствиях», – заявил генсек с трибуны.

    Гутерриш подчеркнул, что в то время как корпорации получали сверхдоходы, рядовые потребители столкнулись с резким ростом расходов на электроэнергию, продукты питания и страховые услуги.

    Озвученная сумма совпадает с оценками международной организации Global Witness. По данным экспертов, гиганты ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies в период с февраля 2022 года по январь 2026 года суммарно получили около 467 млрд долларов прибыли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Ранее министры финансов шести государств Евросоюза инициировали введение налога на сверхприбыль нефтяных корпораций. В то же время доходы России от экспорта углеводородов за время спецоперации превысили 883 млрд евро.

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    23 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН
    @ russiaun

    Tекст: Дарья Григоренко

    Делегация России во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

    Отмечается, что правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 12 часов 45 минут, передает ТАСС.

    Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на 26 сентября.

    Ранее в Госдепе сообщили, что глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио 23 сентября в Нью-Йорке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов сообщил о запланированной на 23 сентября встрече.

    Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков анонсировал детальное обсуждение ситуации вокруг Украины.

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    22 сентября 2026, 21:09 • Новости дня
    В МИД объяснили отказ генсека ООН от поездок в Россию

    МИД: Визиты Гутерриша в Россию прекратились из-за предвзятости по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перестал посещать Россию из-за ангажированных оценок украинского кризиса, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Поездки Гутерриша в Россию прекратились из-за его предвзятой позиции по ситуации на Украине, сообщил Алимов в интервью РИА «Новости». «До недавнего времени была практика ежегодной организации визитов в нашу страну лично генсекретаря – до тех пор, пока он и его ближайшие соратники не перешли все границы ангажированности в публичных оценках ситуации вокруг Украины», – заявил дипломат.

    По словам замминистра, у чиновников международной организации нет права на подобную позицию. Устав ООН требует от них сохранения беспристрастности, отметил Алимов.

    Ранее заместитель главы МИД России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша предвзятой. По его словам, Москва никогда не рассматривала его в качестве серьезного переговорщика.

    Алимов также сообщил, что российская сторона потребует от будущего руководителя организации изменения отношения к украинскому конфликту.

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    22 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Президент Бразилии констатировал исторический провал ООН

    Президент Бразилии Лула да Силва констатировал исторический провал ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на Генассамблее обвинил ООН в неспособности предотвращать вооруженные конфликты и решать ключевые международные задачи.

    Выступая на открытии сессии, глава государства подверг резкой критике работу международного института, передает РИА «Новости». «ООН проваливается в решении одной из своих ключевых задач – в освобождении человечества от бича войны. Доверие к ней никогда не было настолько низким», – подчеркнул политик.

    Он также добавил, что Совет Безопасности не справляется со своими прямыми обязанностями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва указал на утрату Организацией Объединенных Наций способности предотвращать глобальные конфликты.

    В начале сентября президент России Владимир Путин призвал повысить эффективность работы всемирной организации.

    Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил о риске глобальной катастрофы из-за повсеместного нарушения Устава ООН.

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    23 сентября 2026, 00:14 • Новости дня
    ООН: Гутерриш давно призывает завершить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже долгое время выступает за урегулирование ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь уже долгое время призывает к завершению конфликта на Украине в соответствии с резолюциями ООН, международным правом», – подчеркнул Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

    Такое заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о сроках разрешения украинского кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организовать трехстороннюю встречу по Украине в Нью-Йорке.

    До этого он рассчитывал на возобновление диалога между Москвой и Киевом.

    В начале сентября глава всемирной организации призвал к немедленному прекращению огня.

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    22 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    МИД: Россия рассмотрит визит нового генсекретаря ООН в Москву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел Александр Алимов сообщил, что российская сторона рассмотрит возможность визита следующего генерального секретаря ООН в Москву.

    Россия намерена рассмотреть вопрос о приглашении с визитом в Москву следующего генсека ООН. Об этом Алимов сообщил в интервью РИА «Новости».

    Ожидается, что новый глава международной организации приступит к своим обязанностям 1 января 2027 года. На первых этапах работы ему предстоит сформировать собственную команду и провести встречи с представителями стран-участниц в Нью-Йорке.

    «После этого будем прорабатывать вопрос о приглашении главы секретариата и его сотрудников в российскую столицу», – сказал Алимов.

    Ранее Алимов назвал позицию нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой. Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона будет добиваться от нового генсекретаря ООН пересмотра линии по Украине.

    А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на объективность будущего руководителя.

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    22 сентября 2026, 21:00 • Новости дня
    Жапаров призвал закрепить за ООН исключительное право на введение санкций

    Жапаров призвал передать ООН исключительное право введения санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил лишить отдельные страны возможности использовать ограничительные меры в своих интересах и передать соответствующие полномочия только ООН.

    Выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Жапаров подчеркнул необходимость изменения глобальной системы давления, передает ТАСС. Политик отметил, что сегодня рестрикции часто становятся инструментом вмешательства во внутренние дела независимых стран.

    «Негативные последствия необоснованных односторонних санкций затрагивают и небольшие государства, подобные нашему, которые находятся на этапе становления и развития, что также вызывает обеспокоенность других малых государств», – пояснил президент.

    Он добавил, что решения об ограничениях должны приниматься исключительно Советом Безопасности в рамках Устава ООН. По его мнению, наделение международной организации такими полномочиями является единственным способом улучшить мировую санкционную систему.

    В сентябре государства БРИКС приняли совместную декларацию с требованием отмены односторонних рестрикций.

    Власти Китая осудили американские рестрикции из-за отсутствия мандата всемирной организации.

    В мае Садыр Жапаров попросил мировое сообщество поддержать кандидатуру Бишкека в непостоянные члены Совбеза ООН.

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    22 сентября 2026, 16:54 • Новости дня
    МИД усомнился в посреднической роли ООН по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов выразил сомнения в способности ООН стать посредником для мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Алимов выразил скепсис относительно способности Организации Объединенных Наций выступить посредником между Москвой и Киевом. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА «Новости».

    «В посреднической роли ООН применительно к украинскому кризису сейчас есть большие сомнения», – заявил Алимов.

    По словам представителя министерства, повестка международной организации включает множество других значимых вопросов, помимо ситуации на Украине.

    Дипломат подчеркнул, что текущие условия делают посредничество ООН в мирном урегулировании маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

    Дипломат заявил об отсутствии у Москвы доверия к Антониу Гутерришу в качестве серьезного переговорщика.

    Россия потребует от нового генерального секретаря пересмотра предвзятой линии организации.

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      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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