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Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда
Reuters: Торговое судно загорелось в Ормузском проливе после попадания снаряда
В Ормузском проливе неизвестным снарядом атаковали торговое судно, в результате чего на борту вспыхнул пожар, а двое моряков получили ранения, пишет Reuters со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
Торговое судно подверглось атаке в Ормузском проливе, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Британии, в корабль попал неустановленный снаряд.
В результате удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж успешно эвакуировали, однако два человека получили ранения.
Название пострадавшего судна, порт его приписки и точные координаты места происшествия пока не раскрываются.
Двумя днями ранее при обстреле танкера в Ормузском проливе пострадали два моряка.
В тот же день неизвестные снаряды атаковали судно для перевозки сжиженного газа.
До этого экипаж другого обстрелянного танкера потушил пожар на борту.