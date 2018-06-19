Китай назвал пошлины США шантажом

Пошлины, введенные Соединенными Штатами на китайские товары, – это шантаж, давление и нарушение достигнутых договоренностей, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

В Пекине подчеркнули, что, «если американская сторона утратила здравый смысл, опубликовав перечень, то Китаю ничего не остается, кроме как адекватно отреагировать, прибегнув к мерам как количественного, так и качественного характера», передает ТАСС.

«Американская сторона начала торговую войну, нарушила правила рынка, что противоречит современным тенденциям мирового развития, наносит вред интересам предприятий и народов КНР и США, а также всего мира», – говорится в заявлении ведомства КНР.

В Пекине подчеркнули, что ответ китайской стороны будет направлен на защиту национальных интересов, а также интересов мировой торговли.

В конце прошлой недели Трамп объявил о введении пошлины в 25% на 50-миллиардный объем товаров из Китая, сбор которых будет производиться с 6 июля. В ответ Китай ввел пошлину в 25% на 659 импортируемых американских товаров.

Позднее глава Белого дома поручил подготовить список импортируемых в США китайских товаров для последующего введения на них 10-процентных дополнительных пошлин на общую сумму 200 млрд долларов.

Напомним, Соединенные Штаты развязали торговую войну с Китаем, потребовав от Пекина сократить дефицит торговли на 200 млрд долларов с нынешних 335.