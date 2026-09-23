Полиция Татарстана задержала подростка за квартирные кражи по заданию аферистов

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники правоохранительных органов поймали несовершеннолетнего жителя Казани после совершения двух квартирных краж, передает ТАСС. Добычей стали 1,5 тыс. долларов и 100 тыс. рублей. В пресс-службе регионального МВД раскрыли детали преступной схемы.

«Установлено, что злоумышленники одновременно вели переговоры с двумя молодыми людьми. С 16-летним школьником из Казани мошенники вышли на связь еще в августе, а с 20-летним челнинцем, обучающимся в Петербурге, – в сентябре», – говорится в сообщении.

Старшего юношу убедили специально приехать из Петербурга в Набережные Челны, спрятать ключи от квартир родственников под пандусом и отправить фотографии тайника кураторам.

После этого второй участник прибыл на такси из Казани, забрал спрятанное и беспрепятственно проник в помещения.

Внутри школьник вскрыл сейфы, забрал наличные и перевел их на счета аферистов. В тот же день подростка задержали по возвращении домой. Возбуждено уголовное дело о краже со взломом в крупном размере.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября московские полицейские предотвратили передачу телефонным мошенникам 26 млн рублей из родительского сейфа.

Месяцем ранее столичная школьница по указанию аферистов передала курьеру ключи от квартиры для кражи денег и драгоценностей.

В мае злоумышленники заставили петербургского подростка вскрыть чужой сейф под угрозой уголовного преследования семьи.