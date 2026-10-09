Медведчук заявил о прямом участии Запада в конфликте через компанию Fire Point

Tекст: Вера Басилая

«Fire Point – это уродливый симбиоз украинской неограниченной коррупции и подлости стран НАТО, всячески подталкивающих многострадальный украинский народ продолжать бессмысленную бойню, которая его уничтожает», – заявил Медведчук.

По его словам, международная кооперация ключевых стран НАТО напрямую участвует в создании комплектующих для беспилотников и ракет. Медведчук подчеркнул, что западные государства создали сеть посредников для безопасных поставок деталей из третьих стран под брендом украинской компании, передает РИА «Новости».

Медведчук отметил, что Запад открещивается от поставок дальнобойного оружия, так как это переносит боевые действия вглубь российской территории и пугает европейских граждан. Он также добавил, что бизнес генерального директора компании Ирины Терех ранее был связан с производством бетонных изделий и унитазов.

«Если Терех – подставное лицо для отмывания денег, то почему производство дальнобойных БПЛА, ПВО, крылатых и баллистических ракет не может быть подставным?» – добавил политик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Военный комитет НАТО прибыл в Киев.

В прошлом месяце Виктор Медведчук назвал Финляндию промышленным тылом украинского военно-промышленного комплекса.

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

ВС России нанесли массированный удар по производствам ракет и дронов на Украине.