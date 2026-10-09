Посол Нечаев заявил о борьбе с попытками властей Германии переписать историю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дипломат отметил наличие в стране ограничений, связанных с празднованием Дня Победы, а также нежелание немецких властей признавать геноцидом преступления Третьего рейха против народов СССР, передает РИА «Новости».

«Все это производная курса определенных политических сил на ползучую ревизию общеизвестных фактов о генезисе, ходе и итогах Второй мировой войны, замалчивание решающего вклада Красной армии и советского народа в разгром нацизма. Решительно противодействуем этим проявлениям на всех уровнях – политическом, военно-историческом, информационном, межобщественном», – заявил Нечаев.

Посол добавил, что союзниками Москвы на этом направлении выступают организации соотечественников, антифашисты, политики и представители местных властей, которые берегут память о подвиге советских воинов. Он также выразил удовлетворение сотрудничеством с Германским народным союзом по уходу за военными могилами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Нечаев заявил об отсутствии ограничителей у недоброжелателей России.

В четверг дипломат указал на ревизию Германией итогов Второй мировой войны.

В среду посол напомнил Берлину историю войн с Москвой.