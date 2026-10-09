«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
Россия ответила на попытки Германии переписать итоги Второй войны
Посол Нечаев заявил о борьбе с попытками властей Германии переписать историю
Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва на всех уровнях противодействует попыткам властей Германии провести ревизию итогов Второй мировой войны и замолчать вклад советского народа в разгром нацизма.
Дипломат отметил наличие в стране ограничений, связанных с празднованием Дня Победы, а также нежелание немецких властей признавать геноцидом преступления Третьего рейха против народов СССР, передает РИА «Новости».
«Все это производная курса определенных политических сил на ползучую ревизию общеизвестных фактов о генезисе, ходе и итогах Второй мировой войны, замалчивание решающего вклада Красной армии и советского народа в разгром нацизма. Решительно противодействуем этим проявлениям на всех уровнях – политическом, военно-историческом, информационном, межобщественном», – заявил Нечаев.
Посол добавил, что союзниками Москвы на этом направлении выступают организации соотечественников, антифашисты, политики и представители местных властей, которые берегут память о подвиге советских воинов. Он также выразил удовлетворение сотрудничеством с Германским народным союзом по уходу за военными могилами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Нечаев заявил об отсутствии ограничителей у недоброжелателей России.
В четверг дипломат указал на ревизию Германией итогов Второй мировой войны.
В среду посол напомнил Берлину историю войн с Москвой.