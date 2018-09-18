Трамп увеличил пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин, которые затронут импортируемые из Китая в Соединенные Штаты товары на сумму 200 млрд долларов.

Трамп уточнил, что решение о взимании дополнительных пошлин в размере 10% на товары стоимостью около 200 млрд долларов вступит в силу 24 сентября, передает РИА «Новости».

Глава Белого дома также объявил, что «с 1 января тарифы вырастут до 25%».

Более того, Трамп не исключил введения третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 млрд долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

Накануне стало известно, что Китай собирается отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США.

Напомним, в июле представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер объявил о намерении обложить 10-процентными пошлинами импортируемые из Китая товары. Позднее Белый дом не исключил увеличения размера пошлин на китайские товары до 25%.

Напомним также, 23 августа США ввели 25-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму 16 млрд долларов. Месяцем ранее США обложили 25-процентными пошлинами товары из Китая на сумму 34 млрд долларов. Кроме того, Вашингтон пригрозил Китаю третьей волной пошлин на 300 млрд долларов.