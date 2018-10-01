Глава Пентагона отменил визит в Китай

Министр обороны США Джеймс Мэттис решил отменить визит в Китай, который должен был состояться в октябре, сообщает телеканал CNN со ссылкой источник в американской администрации.

Предполагалось, что Мэттис в Пекине обсудит с китайскими официальными лицами вопросы безопасности. Решение об отмене визита принято на фоне напряженности в отношениях между странами, передает «Интерфакс».

Пентагон пока не подтверждает факт отмены визита.

Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что пока преждевременно вести с Китаем торговые переговоры, а также не исключил новые таможенные пошлины в отношении китайских товаров.