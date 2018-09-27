Пекин призвал США не вмешиваться в военное партнерство России и Китая

Официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в военное сотрудничество КНР и России.

«Китай и Россию связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, двустороннее военное сотрудничество является обычным сотрудничеством между двумя суверенными государствами», – сказал Гоцян, передает РИА «Новости».

Целью сотрудничества КНР и России является защита законных интересов двух стран, отметил представитель ведомства. По его словам, стороны стремятся обеспечить глобальный и региональный мир, а также стабильность, «которые соответствуют международному праву».

США «не имеют права вмешиваться», подчеркнул Гоцян.

«В настоящий момент все российско-китайские проекты сотрудничества в военной сфере реализуются согласно плану, обе стороны намерены и в дальнейшем продвигать сотрудничество на основе консенсуса и взаимной выгоды», – добавил представитель минобороны КНР.

В четверг европейские СМИ рассказали об объединении России, Китая и ЕС против США.

Ранее министерство обороны Китая выразило протест США из-за введенных за военное сотрудничество с Россией санкций.