В Европе рассказали об объединении России, Китая и ЕС против США

Заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке превратилось в демонстрацию сплоченности России, Европейского союза и Китая против Соединенных Штатов; поводом для этого стало решение Вашингтона ввести санкции в отношении Ирана, пишет европейское издание EUobserver.

Автор статьи напоминает, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем по Ирану начались, когда американский лидер Дональд Трамп объявил торговые войны Европе и Китаю, угрожал выходом США из НАТО, а также вывел Америку из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, продолжает EUobserver, Трамп пригрозил оштрафовать австрийские, голландские, немецкие и французские компании, если они будут участвовать в финансировании нового газопровода между Россией и Германией «Северный поток – 2», передает ИноТВ содержание статьи.

EUobserver пишет, что выступление Трампа «вызвало смех в зале заседаний ООН», когда он заявил, что за последние два года достиг большего, чем любой другой президент США за всю историю.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, раскритиковал Трампа за разжигание национализма и протекционизма. «Принимая односторонние решения, наши американские союзники помыкают нами, и этот подход привел напрямую к изоляции и конфликтам в ущерб каждому», – приводит издание слова Макрона.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон не позволит Европе «или кому-либо еще» обходить американские санкции против Ирана.