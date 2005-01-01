Китай выразил протест США из-за санкций за сотрудничество с Россией

Министерство обороны Китая выразило протест США из-за введенных за военное сотрудничество с Россией санкций.

Из сообщения ведомства следует, что вооруженные силы Китая «выражают свое крайнее возмущение и решительное несогласие, уже сделано американской стороне представление и протест», передает РИА «Новости».

Китайское министерство подчеркивает, что американские санкции являются «проявлением великодержавного гегемонизма» и «публичным растаптыванием основных принципов международных отношений».

Оборонное ведомство считает, что военное сотрудничество Китая и России является обычным сотрудничеством двух суверенных государств, что отвечает нормам международного права, и потому Вашингтон не имеет права вмешиваться в это.

Ранее Пекин сделал представление США из-за санкций за сотрудничество с Россией.

Напомним, в четверг американская сторона объявила о введении санкций против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Ограничения в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) введены из-за закупки Китаем 10 истребителей компании «Сухой», а именно Су-35 в декабре 2017 года.