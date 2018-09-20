США ввели санкции против Китая из-за С-400

Вашингтон объявил о введении санкций против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Санкции введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Информацию об этом распространило управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США, передает РИА «Новости».

В администрации Белого дома отметили, что США ввели санкции в отношении сотрудников минобороны Китая и «Рособоронэкспорта» из-за сделок по приобретению самолетов «Сухой» и ЗРК С-400.

США пока не выработали решений о применении санкций против других потенциальных покупателей С-400, отметили в администрации.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении реализации санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Речь в том числе идет о законе «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Летом Китай завершил приемку первого полкового комплекта С-400, который был отправлен заказчику в январе 2018 года.