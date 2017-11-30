Россия начала поставки С-400 в Китай

Россия приступила к поставкам Пекину зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках контракта 2014 года, первый полковой комплект уже отправлен заказчику, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России.

«Реализация контракта началась, первый полковой комплект отправлен в Китай», – сказал источник ТАСС.

По его словам, в составе комплекта – командный пункт, радиолокационная станция, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты, принадлежности и другие элементы системы.

В начале декабря глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что в ближайшее время планируется отгрузка зенитной ракетной системы С-400 в Китай.

В конце декабря сообщалось, что Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке двух батарей С-400. Газета ВЗГЛЯД оценивала, насколько эта сделка выгодна для России.