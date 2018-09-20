Трамп ужесточил соблюдение санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении реализации санкций, введенных в отношении России в связи с ситуацией на Украине, заявил Белый дом.

Исполнительный указ нацелен на ужесточение соблюдения режима санкций США против России. Документ распространен пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

Из указа следует, что речь не идет о введении дополнительных санкций против России.

Речь идет о законах «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA), «Акт о поддержке свободы на Украине» и ряде других. Указ предусматривает блокировку собственности и активов, а также запрет финансовых операций со связанными с российскими властями лицами, передает РИА «Новости».

Конкретные люди и организации не называются, в каждом конкретном случае они определяются госсекретарем и министром финансов.

В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно писала о требовании экс-президента Украины Леонида Кучмы к Трампу, которого он призвал извиниться за «недостаточно активную» помощь.