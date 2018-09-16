Должен ли Трамп извиняться перед Украиной

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17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
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Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета

Уже в следующем году европейские пользователи интернета могут столкнуться с серьезными ограничениямиФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Евросоюз готовится шокировать мир законом, вводящим жесткую фильтрацию всего, что попадает в интернет. Под угрозой свободное распространение информации, карикатуры и мемы, научный и культурный обмен. Эта «цензура роботов» заставляет вновь вспомнить о предложениях по переводу российского сегмента интернета на «китайский путь развития». Подробности...
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Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

Королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиямФото: TT News Agency
В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...

«Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»

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Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии

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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Должен ли Трамп извиняться перед Украиной

          Главное, надо вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме», – посоветовал Трампу Кучма   17 сентября 2018, 17:45
          Фото: Leah Millis, Gleb Garanich/Reuters
          Текст: Антон Крылов

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          Позапозапрошлый президент Украины Леонид Кучма потребовал у действующего президента США Дональда Трампа извинений за «недостаточно активную» помощь. В данном случае Кучма очевидно ошибся адресом, зато его заявление очень ярко характеризует бесстыдность всей украинской политической элиты. И нелишним было бы вспомнить, как Кучма обманул всех русских жителей Украины.

          В рамках интервью телеканалу «Эспрессо» Кучма озвучил сразу несколько громких заявлений.

          Во-первых, сравнил свою страну с Северной Кореей: «Украину обманули, Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит».

          Во-вторых, дал совет Дональду Трампу: «Главное, надо вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира».

          Трампа и в США регулярно обвиняют в том, что он «недостаточно активен» на Украине, на что хозяин Белого дома дает один и тот же ответ: «Задолго до того, как я пришел сюда, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не в мою».

          Вряд ли для Кучмы у Трампа найдутся новые слова, даже если он вдруг обратит внимание на заявления этого политического пенсионера. Впрочем, на Украине ушедшие на покой политики часто делают заявления, согласованные с действующей властью. Так что претензии Кучмы – это не его личное недовольство «пассивностью» Трампа, а общая позиция Киева – «мы ради вас на такое пошли, а вы...».

          Что же касается использования слова «обманули», в случае с Кучмой вспоминается поговорка «чья бы корова мычала». Кучма – пока что единственный президент Украины, которому удалось переизбраться на свой пост. В первую очередь за счет обмана жителей юго-восточной части страны.

          В 1994 году «пророссийский» Леонид Кучма во втором туре опередил «западника» Леонида Кравчука благодаря голосам Крыма и Севастополя (90% и 92% соответственно), Донецкой и Луганской областей (79% и 89%), других восточных и южных регионов страны. Западные и центральные регионы, включая Киев, проголосовали за Кравчука, но их голосов не хватило для его победы.

          Кучма обещал сделать русский язык вторым государственным. Это обещание, как и многие другие, выполнено не было.

          В 1999 году Кучма вышел во второй тур с коммунистом Петром Симоненко, и на этот раз победил благодаря голосам западной части страны – во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях, бывших до 1939 года территорией Польши, он набрал около 92% голосов. Но и восток дал ему порядка 50–60%.

          В 2004 году Кучма баллотироваться не мог, борьба развернулась между двумя его бывшими премьер-министрами – прозападным (без всяких кавычек) Виктором Юшенко и «пророссийским» Виктором Януковичем. Благодаря использованной Ющенко технологии майдана был назначен антиконституционный третий тур, в котором он и победил. Впоследствии об этом сожалели даже многие активные сторонники «оранжевых».

          Поддерживавший Януковича Кучма от этой технологии никак не пострадал – все уголовные дела против него были закрыты. С тех пор он находится на почетной пенсии, получает содержание, равное зарплате действующего президента, и время от времени выступает с разнообразными заявлениями.

          Но вернемся к Будапештскому меморандуму, по которому Киев отказался от претензий на советское ядерное оружие в обмен на гарантии территориальной целостности Украины. На вопрос, был ли он в этом случае обманут, ответ тоже давался неоднократно.

          В официальном заявлении МИД России, опубликованном в марте 2014 года, говорилось:

          «В Будапештском меморандуме Россия, США и Великобритания обязались быть гарантами прав, присущих суверенитету Украины. Хотелось бы задаться вопросом, каким образом укладываются в эти гарантии неоднократно звучавшие со стороны ЕС и США во время беспорядков в Киеве угрозы применения санкций к руководству Украины? Что это, как не экономическое принуждение в отношении суверенного государства? Как относиться, например, к чуть ли не постоянному дежурству западных эмиссаров на Майдане? Как квалифицировать заявления США и ЕС о том, что там уже не рассматривают в качестве легитимного партнера законно избранного главу государства, в отличие от новых руководителей, назначенных на площади в нарушение всех конституционных процедур? Все это – примеры того, как США и ЕС активно потворствовали государственному перевороту в Киеве, действуя против политической независимости и суверенитета Украины в нарушение обязательств по Будапештскому меморандуму».

          В 2016 году министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «МК» развил тему:

          «Единственное конкретное обязательство в этом меморандуме заключалось в том, что Россия, США и Великобритания не будут применять против Украины ядерное оружие... Там просто говорится о том, что все участники меморандума будут и далее руководствоваться принципами ОБСЕ, в том числе касательно территориальной целостности, суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Россия, дескать, нарушила эти принципы, а МИД об этом не говорит и даже врет, что Россия выполнила весь Будапештский меморандум. Но принципы ОБСЕ нигде и никогда не разрешали проводить государственные перевороты, запрещали покушаться на национальные и языковые меньшинства. Так что эти принципы были грубейшим образом нарушены путчистами, совершившими государственный переворот на Украине».

          Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов в интервью газете ВЗГЛЯД также выразил мнение, что Будапештский меморандум «был разрушен государственным переворотом на Украине, а сейчас украинские политики пожинают плоды собственной недальновидности». Он добавил, что предложение Кучмы не имеет ничего общего с реальными политическими процессами:

          «Это такой политический балет, который к реальной политике имеет слабое отношение, если не сказать, что вовсе никакого. Американцам, наверное, есть за что извиниться перед человечеством, но вряд ли это касается той истории, которую затеял Кучма».

          США нарушили Будапештский меморандум не тогда, когда официально отказались вмешиваться в ситуацию на Украине после отделения Крыма и начала гражданской войны в Донбассе (неофициально американские эмиссары как в 2014 году высадились в украинских министерствах и ведомствах, так и продолжают там оставаться). США и другие западные страны нарушили меморандум, когда поддержали евромайдан и признали результаты государственного переворота в этой стране. А сама Украина нарушила меморандум, когда Виталий Кличко, Арсений Яценюк и другие лидеры этого госпереворота отказались соблюдать подписанное ими соглашение с Виктором Януковичем.

          Поэтому претензии Кучмы направлены не по адресу. Дональд Трамп и без того немало делает для Украины (неважно, по собственной инициативе или под давлением Конгресса, сената и советников). К примеру, Киев продолжает получать финансовую и военную помощь от США, а «крымские» и «минские» санкции против России сохраняются и регулярно усиливаются.

          Но заявление бывшего украинского президента интересно не только с точки зрения конкретного адресата претензий и их детального содержания. Слова Кучмы хорошо демонстрируют менталитет украинской политической элиты.

          Им не нужна самостоятельность. Им нужно, чтобы кто-то «пришел и володел», причем «володел» так же, как это раньше делала Москва – не вмешиваясь во внутренние дела, но давая деньги (просто так, без ответных обязательств) и гарантируя территориальную неприкосновенность (опять-таки бесплатно).

          США этого делать не будут. И Евросоюз не будет – там очень хорошо умеют считать деньги. Польша и Венгрия тоже думали, что Евросоюз – это только пряники и никаких кнутов, но ошиблись. Американская и европейская помощь стоит довольно дорого.

          И последнее. В понедельник Петр Порошенко своим указом подтвердил разрыв одного из важнейших для Киева международных документов – договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, подписанного тем самым Леонидом Кучмой 31 мая 1997 года. Похоже, что Порошенко окончательно утратил веру в возможность повторить сделанное Кучмой и переизбраться на второй срок, поэтому торопится за оставшееся время нанести максимальный юридический ущерб фактически разрушенным отношениям Москвы и Киева.

          Вот о чем стоило бы переживать бывшему президенту Украины и всем ответственным политикам этой страны, а вовсе не о том, что Дональд Трамп не торопится извиняться.


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