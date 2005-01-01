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16 сентября, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:59  |  vz.ru
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Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
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РПЦ сделала Варфоломею последнее предупреждение

Московский патриархат уподобил действия Константинополя гонениям большевиков на патриарха Тихона в 20-еФото: Филипп Москвитин
Русская православная церковь резко сокращает свое общение с Константинопольским патриархатом. Патриарх Кирилл прекращает молиться за патриарха Варфоломея и призывает созвать всемирный собор в попытке предотвратить раскол православия. Уже звучат прогнозы по поводу того, удастся ли прихожанам единственной канонической на Украине церкви отстоять свои храмы от попыток силового захвата. Подробности...
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Здоровье украинцев оказалось в руках меломанки с мухобойкой

Дипломированный врач Ульяна Супрун считает украинцев дикарями, предлагая им лечить боль и понижать давление музыкойФото: facebook.com/ulanasuprun
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун предложила лечить граждан музыкой. Ранее чиновница подверглась резкой критике за обсуждение «важной» проблемы мух, садящихся на еду. На фоне реальных проблем в здравоохранении, растущих на Украине как снежный ком, дремучие высказывания Супрун заставляют людей задуматься об истинном отношении к ним американских реформаторов. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Мудрые мысли» Ларошфуко и Мастера Йоды

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Жанр афоризма получил вторую жизнь с развитием интернета. «Мудрые мысли» кочуют из одной подборки в другую, меняя по пути авторов и происхождение. Черчилль, Эйнштейн, Раневская – сколько вздора им приписано, на скольких банальностях стоит, как проба на фальшивом золоте, имя известного человека. Подробности...
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Во что выродилась украинская литература для детей

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Советская пропаганда в детских книгах была особым феноменом. Но ее грешно даже сравнивать с современной украинской пропагандой, нацеленной на детей. И дело не только в одаренности советских авторов. Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Здоровье украинцев оказалось в руках меломанки с мухобойкой

          Дипломированный врач Ульяна Супрун считает украинцев дикарями, предлагая им лечить боль и понижать давление музыкой   16 сентября 2018, 20:14
          Фото: facebook.com/ulanasuprun
          Текст: Виктория Федотова

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          Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун предложила лечить граждан музыкой. Ранее чиновница подверглась резкой критике за обсуждение «важной» проблемы мух, садящихся на еду. На фоне реальных проблем в здравоохранении, растущих на Украине как снежный ком, дремучие высказывания Супрун заставляют людей задуматься об истинном отношении к ним американских реформаторов.

          Министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила лечить болезни музыкой. Со ссылкой на неназванных ученых Супрун заявила, что музыка – «это не просто приятный бонус в жизни, она способна оказать значительное влияние на здоровье».

          Специальную музыку в качестве терапии больному подберут «сертифицированные музыкальные терапевты-музыканты», и пациент сможет расслабиться перед операцией или сложной реабилитацией. По словам Супрун, музыка влияет на «ослабление боли, болезни, частоты сердцебиения, давления и даже на функции иммунной и эндокринной систем».

          Это не первое заявление Супрун, вызывающее недоумение у граждан: ранее украинцы раскритиковали ее за пост о том, то делать с едой, на которую сели мухи, вегетососудистую дистонию она назвала «советским мифом», а гомосексуализм, по ее мнению, закладывается до рождения ребенка.

          «Эту инфу можно погуглить без проблем. Скажите лучше, что делать тем несчастным родителям онкобольных детей, что вторую неделю митингуют под МОЗ (министерство здравоохранения Украины)», – прокомментировала публикацию одна из пользователей Сети.

          В июне Ульяна Супрун возглавила антирейтинг украинских политиков: 46% населения страны относится к ней негативно. Причины называют разные – от непопулярных медицинских реформ, связанных с запретом российских вакцин без документации на украинском рынке, заканчивая сокращением сельских медучреждений. Злость украинцев вызывают и ее посты в соцсетях, не претендующие на решение насущных проблем национального здравоохранения.

          Ульяна Супрун родилась и выросла в США, с детства посещала украинскую церковь, состояла в украинской скаутской организации «Пласт». Она получила медицинское образование в университете штата Мичиган, является доктором медицины, была врачом-резидентом в Оквуде, работала в Нью-Йорке, но карьеру смогла построить только после переезда на Украину в 2013 году. 

          Сразу после того, как Супрун обосновалась в Киеве, она создала организацию «Защита Патриотов», которая должна была улучшить медицинскую помощь гражданам Украины, и ветеранам боевых действий, стала директором гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев. С 1990 года она занимала посты в различных комитетах и ассоциациях, работающих в украино-американской сфере здравоохранения.

          Идея глобальной реформы здравоохранения Украины весьма логична, поскольку в стране назрело множество проблем. Устарели стандарты работы медперсонала, у медиков очень скромные зарплаты, которые зависят от количества пациентов и их возраста, в больницах нет современного оборудования.

          Врачи, не стесняясь, называют хаосом ситуацию в медицинской сфере на Украине: по новым правилам у каждого украинца должен быть свой семейный врач, с которым пациент подписывает декларацию, но реформа не предусматривает защиты персональных данных пациентов, поэтому врачи Львовской области объявили бойкот новой программе здравоохранения. Кроме того, реформа выделяет лишь 15 минут на каждого пациента, отменяет вызов врача на дом, и прохождение диспансеризации, поэтому выявлять болезни на первоначальной стадии станет труднее.

          Жестоко поступила украинская власть и с онкобольными. В минздраве посчитали, что выделять деньги на лечение онкобольных за рубежом неэффективно, так как они «все равно умрут», заявил заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

          На этом фоне растет число эпидемий инфекционных заболеваний на Украине. Регулярно фиксируются вспышки неизлечимого гепатита А, в конце января впервые за 10 лет на Украине была зафиксирована дифтерия. Ранее началась эпидемия кори, с начала года ею заболело 11,7 тыс. украинцев, из которых больше половины – дети.

          Кроме того, британские ученые предсказали резкий скачок заболеваемости ВИЧ из-за ухудшения состояния медицины и миграции беженцев из Донбасса. Отметим, что число больных ВИЧ на Украине является рекордно высоким показателем для Европы: из 45 млн граждан, около 220 тыс. людей заражены ВИЧ. В 2017 году в девяти регионах страны была зафиксирована вспышка ботулизма, причем со смертельными случаями. Сыворотка против этой болезни до 2014 года закупалась в России, но поставки прекратились.

          Многих инфекционных заболеваний можно было бы избежать, однако в медицинские дела неминуемо вмешивается политика. В конце августа государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать французскую вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита из-за маркировки на русском языке. Ранее ведомство ввело запрет на более 40 препаратов российского производства, якобы нарушающие требования украинского законодательства. Таким образом проблемы, из-за которых страдают десятки тысяч украинцев, искусственно создаются в угоду антироссийской политике страны.

          Систематические вспышки инфекций, которые в любой развитой стране остались в далеком прошлом, не мешают украинским властям цинично обещать своим гражданам «японское долголетие»:

          «Я верю в перемены к лучшему. И прилагаю к этому максимум усилий. И верю, что мы, украинцы, станем нацией долгожителей – здоровых, радостных и успешных»,

          – заявила руководитель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, выступающая против реформы, предложенной Ульяной Супрун. Однако никакой дорожной карты по решению проблем здравоохранения Богомолец пока не дала.

          Член Общественной палаты, глава комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Людмила Косткина в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД отметила, что программы по музыко- и цветотерапии существуют давно, но это не уровень министра здравоохранения: «Ситуацию нужно рассматривать со всех сторон: если это министр или и.о. не занимается другими более глубокими проблемами, в т.ч. лекарственным обеспечением, а мы знаем, что с вакцинацией сейчас все очень сложно на Украине, и если Супрун ставит вопросы с мухами и музыкой на первое место, то это очень низкий уровень руководителя. Или она уходит от проблем специально. Часто музыка и живопись помогают в реабилитации пациентов, как правило, это полезно для людей с какими-то психическими проблемами, но лечить холеру или что-то другое этим нельзя».

          Депутат Государственной думы VII созыва, член комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что Супрун не заинтересована в сохранении украинской нации: «Да, музыкой лечат, безусловно, и мух, конечно, надо отгонять, но для лечения пациентов и сохранения здоровья, этого недостаточно. Это просто смешно. Я думаю, что Супрун не заинтересована в сохранении здоровья украинской нации. Человек просто уходит от проблем, которые ожидают сегодня общество. Она права, есть методы профилактики инфекционных заболеваний, когда отгоняют мух, и дополнительно используют музыку в психотерапии для улучшения психосоматического состояния пациента, но тогда, когда человек не болен чем-то серьезным. Я считаю, то это просто уход от проблемы и не понимаю, как это можно говорить людям», – подчеркнула эксперт.

          Добавим, что о скорой отставке Ульяны Супрун сообщалось в декабре 2017 года и апреле 2018. Она была связана с двойным гражданством чиновницы, но американка передумала увольняться. Привносить современные американские технологии в Украину можно будет только после того, когда власти победят бедность в медицинской среде. О каком высокотехнологичном оборудовании может идти речь, если сейчас врач получает 7 тыс. гривен (менее 17 тыс. рублей)? А пока она общается с украинцами как с дикарями, которые не знают о том, что музыка имеет свойство успокаивать, а мухи являются переносчиками инфекций.

          «Я думаю, что реформа – это такая вещь, которая не будет развиваться очень быстро. Я остаюсь на посту», – сообщила Супрун, оставляя людей гадать, какой новой мудростью она обогатит украинскую медицину.


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