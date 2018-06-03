Украинский минздрав пожалел денег на лечение онкобольных

Выделение средств на лечение онкобольных за рубежом неэффективно, так как они «все равно умрут», заявил заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

Четверть отправленных на лечение онкобольных умирают, что свидетельствует о низкой эффективности программы, рассказал Линчевский во время выступления в Счетной палате, передает РИА «Новости» со ссылкой на стенограмму, опубликованную порталом Medicalline.info.

«Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!» – сказал он.

Кроме того, по его словам, большинство заболеваний, требующих пересадки органов, рано или поздно приведут к смерти пациента.

В мае руководитель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец высказывала мнение, что украинцы станут нацией долгожителей после реализации медицинской реформы.

В апреле на Украине начался первый этап медицинской реформы, по которому украинцы должны массово заключать договоры с выбранными семейными врачами. Ранее минздрав Украины объявил переход на новую модель медицинского обслуживания населения, которая предусматривает отмену практики вызова врача на дом и диспансеризации украинцев.