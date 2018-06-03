Украинский минздрав пожалел денег на лечение онкобольных

Взгляд
3 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
Разделы

Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Какими должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
Перейти а раздел…

Как выбирают власть в столице Урала

Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьбаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
«Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.  Подробности...
Перейти а раздел…

Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

Операция в Сирии обогатила военный сленг и фольклорФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Каждая война рождает и собственный язык, и собственный фольклор. Газета ВЗГЛЯД собрала армейский жаргон и байки участников сирийской кампании. Хотя за достоверность пересказанных ниже историй мы не ручаемся, менее ценными они от этого не становятся – в них отражены впечатления и отношение к происходящему простых солдат, побывавших в реальных военных действиях. Подробности...
Перейти а раздел…

Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульме будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
Обсуждение: 82 комментария

Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 19 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве мужчина с мачете взял людей в заложники
          Шесть стран «Большой семерки» жестко раскритиковали действия СШАВ Госдуме отреагировали на возмущение Лукашенко о «приватизации» ПобедыПроизводители шпрот в Латвии «задушили» друг друга из-за эмбарго РоссииСингапурский дипломат призвал Запад «уходить» с достоинством
          В Североморске утонули двое военнослужащихКатар отказался воевать с ИраномВ Москве обрушился фасад жилого домаСБУ назвала попытку вербовки российской журналистки «собеседованием»
          США начали строить новую военную базу на границе с СириейАфриканская страна собралась закупить у России системы ПВОМировые компании заявили об угрозе для всей авиаотрасли из-за действий СШАРоссийский курортный город передал детскую площадку для Алеппо

          Главная тема


          Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

          учения ВСУ


          Украинский Су-25 пролетел в нескольких метрах над отдыхающими на Азовском море

          «было ошибкой»


          Олбрайт пожалела, что США приписали себе победу в холодной войне

          «проклятые двенадцать лет»


          В Германии случился скандал из-за заявления о «птичьем помете» нацистов на «славной немецкой истории»

          «внешнее управление»


          В Раде пожаловались на унижение Украины перед G7

          «ужасные новости»


          Чубайс резко ответил на обвинения в растрате пенсий

          вместо рд-180


          Разработчик российских ракетных двигателей признал отставание от США

          «Победил советский народ!»


          Лукашенко заметил в России тенденцию к «приватизации» Победы

          «предателей любят»


          Лев Пирогов: Мы строим общество, в котором патриотизм будет уделом «плебса»

          «ужасы Колиивщины»


          Александр Васильев: Восстание 1768 года – классический пример «гибридной войны», которую вела Россия

          «влиятельный гуру»


          Сергей Худиев: Сочетание духовного наставника и экономического советника опасно

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          «Авиадартс-2018»


          Воздушный бой новейших Су-35С произвел фурор на авиашоу

          Украинский минздрав пожалел денег на лечение онкобольных

          3 июня 2018, 16:02

          Текст: Анна Инсарова

          Версия для печати

          Выделение средств на лечение онкобольных за рубежом неэффективно, так как они «все равно умрут», заявил заместитель исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Александр Линчевский.

          Четверть отправленных на лечение онкобольных умирают, что свидетельствует о низкой эффективности программы, рассказал Линчевский во время выступления в Счетной палате, передает РИА «Новости» со ссылкой на стенограмму, опубликованную порталом Medicalline.info.

          «Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы ноль процентов!» – сказал он.

          Кроме того, по его словам, большинство заболеваний, требующих пересадки органов, рано или поздно приведут к смерти пациента.

          В мае руководитель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец высказывала мнение, что украинцы станут нацией долгожителей после реализации медицинской реформы.

          В апреле на Украине начался первый этап медицинской реформы, по которому украинцы должны массово заключать договоры с выбранными семейными врачами. Ранее минздрав Украины объявил переход на новую модель медицинского обслуживания населения, которая предусматривает отмену практики вызова врача на дом и диспансеризации украинцев.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............