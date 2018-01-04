На Украине зафиксирована вспышка неизлечимой болезни

В облгосадминистрации украинского города Николаев в четверг, 4 января, прошло заседание в связи со вспышкой заболеваемости гепатитом А.

По информации на сайте городских властей, сейчас известно о 33 людях, попавших в специализированное лечебное учреждение с подозрением на заболевания. У 16 из них подтвержден диагноз гепатит А. Уточняется, что в больницу с подозрением на заболевание попали шесть детей, у одного из них подтвердился случай заражения.

В настоящее время ожидаются результаты проверки качества воды, которую подавляющее большинство больных покупали в стационарных пунктах разлива. Кроме того, во время совещания отметили важность проверки качества питьевой воды в детских дошкольных заведениях, школах, ПТУ, университетах.

По информации «Интерфакс-Украина», полиция региона начала расследование по ч.3 ст.130 УК Украины («Заражение вирусом иммунодефицита человека либо иной неизлечимой инфекционной болезнью»).

Граждан Украины призвали употреблять исключительно кипяченую воду, соблюдать гигиену рук и тела, чистоты бытовой посуды, проводить термическую обработку продуктов питания.