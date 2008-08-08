И.о. главы украинского минздрава раскритиковали за совет про мух

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подверглась резкой критике за опубликованный в Facebook пост, посвященный «важной» проблеме мух, садящихся на еду.

Супрун на своей странице в Facebook подробно сообщила, как нужно поступать, если муха сядет на пищу, и перечислила опасности, которые исходят от этих насекомых.

«К сожалению, истинное только последнее предложение. Еду, на которую села муха, надо или помыть, или приготовить под высокой температурой, или не есть, если ни то, ни другое невозможно. Ведь мухи переносят очень большое количество возбудителей болезней», – написала Супрун.

Пост и.о. министра здравоохранения Украины вызвал негативную реакцию пользователей.

«Эту инфу можно погуглить без проблем. Скажите лучше, что делать тем несчастным родителям онкобольных детей, что вторую неделю митингуют под МОЗ (министерство здравоохранения Украины)», – написала одна из пользователей Сети, комментируя публикацию.

Еще одна женщина предположила, что Супрун считает украинцев «идиотами или папуасами».

«Хочу стать министром и за солидный оклад постить в Facebook бред какой-то. Неужели у вас нет более серьезных задач?» – добавил еще один пользователь.

Супрун регулярно раздает украинцам советы в Facebook. В частности, ранее она призвала заменить флюорографию анкетированием. Данная инициатива Супрун также вызвала критику в обществе.