Ученые предсказали резкий скачок заболеваемости ВИЧ на Украине

Число носителей ВИЧ на Украине в ближайшие годы резко возрастет из-за массовых миграций беженцев из Донбасса, охваченного войной, а также ухудшения состояния медицины, к такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета (Великобритания).

«На территории Украины, страны с 45 млн граждан, сегодня живет примерно 220 тыс. людей, зараженных ВИЧ, что является рекордно высоким показателем для Европы», – пишет Татьяна Васильева из Оксфордского университета в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Васильева отметила, что эпидемия ВИЧ началась на Украине в 90-е, тогда она распространилась среди потребителей наркотиков. «Сегодня ситуация совсем другая – 80% новых жертв вирусов заразились им в ходе гетеросексуальных половых контактов, и половина из них не знала о наличии у них инфекции», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Британские ученые и их коллеги из украинских исследовательских учреждений провели первую оценку того, как конфликт в Донбассе повлиял на распространение ВИЧ в стране. Отмечается, что их обеспокоили сразу несколько факторов, которые могут ускорить распространение вируса, в том числе резкое падение уровня жизни, отсутствие нормальной системы профилактики ВИЧ и мониторинга за состоянием уже известных носителей болезни, а также то, что переезд зараженных людей на новое место жительства часто сопровождается вспышками инфекции.

Согласно выводу ученых, частота миграций носителей вируса резко выросла в 2014 году, причем большая часть потоков таких «вирусных» мигрантов была направлена на запад. Генетические данные показали, что разносчики вируса переезжали из охваченных войной регионов в центральную и южную Украину, где сложились «благоприятные условия» для распространения вируса половым путем из-за отсутствия у населения базовых представлений о защите от подобных инфекций. Причем наименьшее влияние эти события имели на Крым, отмечают ученые.

Исследователи прогнозируют, что в результате это приведет или уже привело к значительному увеличению числа ВИЧ-инфицированных на территории Украины, а также созданию ситуации, когда число новых жертв вируса будет увеличиваться ежегодно, а не уменьшаться, как это происходило до начала конфликта в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД ранее проанализировала материалы хакерской группы «КиберБеркут», в которых утверждается, что на Украине действует сеть биологических лабораторий, работающих под прикрытием американских НКО и под руководством американских же спецслужб. Хакеры утверждали, что именно эти лаборатории становятся источником эпидемий экзотических заболеваний.