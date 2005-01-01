Глава минздрава Украины высказалась о природе гомосексуализма

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала разрушить мифы и стереотипы о гомосексуализме, опровергнутые наукой.

Супрун написала в Facebook, что «сегодня мы должны разрушать мифы и стереотипы, которые уже давно были опровергнуты наукой».

«Например, что гомосексуальность – это болезнь. В первой половине 20-го века гомосексуальность считалась психическим расстройством, который лечили. Часто очень жестокими и унизительными методами, как электрическая шоковая терапия и принудительные свидания с женщинами», – написала она.

И.о. министра здравоохранения Украины добавила, что во второй половине XX века проводились исследования, подтвердившие, что гомосексуализм не является болезнью.

«Гомосексуальное поведение встречается у 1500 видов животных – от насекомых до млекопитающих, а сексуальная ориентация человека формируется не за его образ жизни, окружение или характер, а еще до его рождения», – пояснила Супрун.

Она призвала также не позволять «стереотипам формировать наше мнение там, где все объясняет наука».

Всемирная организация здравоохранения официально вычеркнула гомосексуальность из международной классификации болезней в 1992 году.

Напомним, в июне в Киеве прошел гей-парад, который собрал 2 тыс. человек.

Также стало известно, что минюст Украины сохранил пункт о легализации однополых партнерств в плане действий по реализации национальной стратегии в области прав человека.

До этого президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.