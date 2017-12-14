На Украине началась новая вспышка кори

В течение последней недели корью на Украине заболело более 1 тыс. человек, с начала года – 11,7 тысяч, больше половины из них – дети, сообщает министерство здравоохранения страны.

«По оперативным данным Центра общественного здоровья минздрава Украины, за 16-ю неделю 2018 года корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка. Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори в 2017 году», – сообщает минздрав Украины.

Резкий рост числа заболевших, по мнению ведомства, связан с «массовыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также ростом количества взрослых, заболевших корью».

С начала года корью заболели 11,7 тыс. человек, из них 7156 – дети. От осложнений за этот период умерло шестеро детей и двое взрослых.

Оперативный штаб минздрава Украины решил расширить меры «усиленной иммунизации» на все возрастные группы детей.

Напомним, в 2016 году корью на Украине переболели 78 человек, в 2017-м – около трех тысяч. Европейское агентство по охране здоровья сообщало третьем месте Украины по заболеваемости корью по Европе.