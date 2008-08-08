Третья попытка освободить Донбасс от фашистов еще не завершена

Ровно 75 лет назад Донбасс был освобожден от немецких войск, но в наше время он все еще воюет. В том числе, против фашистов. Этот юбилейный день из истории ВОВ мало похож на праздничный. Продолжительность конфликта на востоке Украины уже превысила длительность Великой Отечественной войны. Но вера в мирное и светлое будущее у жителей Донбасса остается.

Донбасская операция Великой Отечественной войны продлилась с 13 августа по 22 сентября 1943 года, но официальной датой освобождения Донбасса считается 8 сентября – день, когда Красная Армия взяла город Сталино, как до 1961 года называлась бывшая Юзовка (ныне – Донецк).

Сталино был захвачен гитлеровцами в октябре 1941-го и пробыл в оккупации 700 дней – почти два года. Все это время уголь Донбасса вывозился в рейх. Кроме того, немцы использовали для своих военных целей металлургические производства региона.

Первые попытки освобождения советской Украины были предприняты еще в 1942 году, но на тот момент силы были неравны. И только после Курской битвы (итоги одного из главных сражений которой – под Прохоровкой – недавно зачем-то попытались пересмотреть в Германии) Красная Армия смогла приступить к изгнанию фашистов из Донбасса.

У немецких войск были локальные успехи и в этой битве тоже. Например, им удалось временно остановить Красную Армию на реке Миус. Но общее число наступающих советских солдат превышало миллион человек, а с моря их поддерживала Азовская флотилия.

Донбасская операция без ярко выраженной паузы перешла в эпохальную Битву за Днепр, по итогам которой левобережная Украина была очищена от гитлеровцев.

До окончательного освобождения Украины оставалось больше года. Одна из причин задержки – бандеровские формирования, которые активно противостояли Красной Армии в западной части республики.

А вот на левобережной Украине коллаборационистов было крайне мало. Важнейший промышленный и угледобывающий район радостно стал советским вновь. А благодаря стремительности наступления Красной Армии удалось пресечь уничтожение гитлеровцами многих промышленный мощностей.

Потери советских войск в ходе Донбасской операции составили 66 тыс. 166 человек убитыми и более 200 тыс. ранеными.

Примечательно, что 8 сентября, когда советские войска входили в Сталино, Адольф Гитлер находился относительно неподалеко от них – в 200 километрах к западу. В этот день он проводил совещание в Запорожье, командовавший группой армий «Юг» потомственный генерал Эрих фон Манштейн докладывал фюреру:

«Противнику удалось пробить брешь на северном фланге 6-й армии шириной 45 км, где сражаются только остатки двух наших дивизий. Контратаки небольшими имеющимися у нас танковыми силами не смогли закрыть эту брешь. Хотим мы или не хотим, но мы будем вынуждены отойти за Днепр, особенно принимая во внимание возможные последствия чрезвычайно напряженной обстановки на северном фланге нашей группы армий».

Гитлер согласился с тем, что удерживать Донбасс и дальше невозможно, приказав Манштейну удержаться на Днепре во что бы то ни стало. Этого захватчикам, как мы знаем, тоже не удалось сделать, но потери советских войск по итогам Битвы за Днепр составили уже более 400 тыс. человек.

75-летие своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков Донбасс встречает, увы, не под мирным небом. Пусть вялотекущая, но настоящая война продолжается, стреляют пушки, солдаты и мирные жители продолжают погибать.

Продолжительность конфликта на востоке Украины еще в феврале этого года превысила длительность Великой Отечественной войны.

И ни один ответственный человек не сможет точно сказать, когда и чем все это закончится.

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Одно понятно – захватить Донецк силой у Киева не получится. Каждое новое политическое убийство и террористический акт увеличивает раскол между Донбассом и остальной Украиной. А то, что многие сражения начавшейся в 2014 году войны проходят в тех же местах, что и бои 1941-1943 годов, а враг опять пришел с запада, добавляет этим трагическим событиям дополнительный символизм.

Минские соглашения окончательно похоронены Киевом. Можно однозначно утверждать, что с Петром Порошенко договариваться о чем-то бесполезно, и последующие переговоры можно вести только с новыми властями Украины.

Впрочем, насчет их договороспособности тоже есть серьезные сомнения, ведь конфликт поддерживается в тлеющем состоянии во многом благодаря иностранным кукловодам киевского режима. Если бы американцы были заинтересованы в соблюдении Минских соглашений, Киев бы их скрупулезно исполнял.

Поэтому договариваться о будущем Донбасса придется Москве и Вашингтону, а Донецку и Киеву после этого как-то пытаться наладить мирную жизнь и восстановить хоть какие-то отношения. В рамках одного государства или в разных, и как станет называться столица этого государства, если оно все-таки будет одно, – предсказать не возьмемся.