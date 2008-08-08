Что ждет Минские соглашения после убийства Захарченко

Убийство главы ДНР Александра Захарченко ставит под угрозу не только выполнение Минских соглашений, но и само их существование. Это прекрасно понимают и в Москве, и в европейских столицах, которые отреагировали на смерть Захарченко совсем не так, как хотелось бы Киеву. На ближайшем заседании в Минске Россия потребует международного расследования гибели Захарченко. Как будут развиваться события после теракта в Донецке?

Единая Европа в лице представительства ЕС в Киеве отреагировала на убийство главы ДНР Александра Захарченко, заявив, что «конфликт на Востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней». При этом в Евросоюзе подчеркнули, что работа над реализацией Минских соглашений продолжается, а сами соглашения остаются «надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта», и выразили надежду на то, что убийство лидера ДНР не повлияет на переговоры «нормандской четверки».

Представители стран – членов нормандского формата также отреагировали на события в Донецке. Во французском внешнеполитическом ведомстве считают, что гибель Захарченко «не сможет поставить под вопрос ни обязательства сторон по выполнению Минских соглашений, ни важность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной». А представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ «пристально наблюдает за обстановкой в Донбассе после убийства Захарченко», а «применение насилия по определению заслуживает осуждения». Он тоже добавил, что трехсторонняя Контактная группа в Минске и нормандский формат должны продолжить свое функционирование.

Стоит отметить, что западные политики и пресса не называют Захарченко «террористом», в отличие от украинских политиков и прессы, которая любит писать про «российско-террористические войска», хотя на Украине нет ни одного закона, который определял бы ЛНР и ДНР как террористические организации. И реакция Европы на смерть Захарченко ярко это подчеркнула, к великому сожалению Киева.

Научный директор Германо-Российского форума Александр Рар не удивился подобной реакции ЕС. Он отметил, что в Европейском союзе говорили о сепаратистах на Востоке Украины, а не о террористах. «Это чисто украинская лексика. И в Америке ее не употребляют. Но и не говорят о повстанцах, как в России. На Западе говорят о сепаратистах», – сказал Рар газете ВЗГЛЯД.

«На Западе никогда не называли ДНР и ЛНР террористическими организациями. Это ни в одном документе не зафиксировано. В их лексике термин «террорист» по отношению к Захарченко и другим руководителям тоже не используется. В медиа разное говорят, но на официальном уровне – нет», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Он предположил, что для украинских властей было бы приятней, если бы в заявлении представительства ЕС прозвучали слова с осуждением сепаратизма. «Этого не прозвучало, и это, конечно, «кое-что». Я не думаю, что к этому надо относиться как к какому-то откровению или изменению европейской позиции. Хотя я ожидаю некоторых корректировок после беседы Путина и Меркель. Но пока это еще не приобрело внятных очертаний», – говорит эксперт.

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Напомним, главу ДНР Александра Захарченко, погибшего в пятницу в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке, похоронили на кладбище «Донецкое море». Украинские власти по-прежнему отрицают свою причастность к теракту, однако задержанные в Донецке подозреваемые в его совершении признались в работе на Киев.

Стоит отметить, что Захарченко был одним из участников трехсторонней контактной группы, подписывавших вторые соглашения в Минске. Большинство из них уже не имеют отношения к Минскому процессу. Так, экс-посол России на Украине Михаил Зурабов оставил свою должность в августе 2016 года. Швейцарский дипломат Хайди Тальявини, представлявшая в Минске миссию ОБСЕ по Украине, ушла в отставку в июне 2015 года. Игорь Плотницкий ушел в отставку с поста главы ЛНР в ноябре 2017 года, хотя и остался в должности уполномоченного народной республики по исполнению соглашений. Таким образом, после убийства Захарченко среди подписантов «при деле» остался лишь представитель президента Украины Леонид Кучма, юридический статус которого весьма размыт.

При этом стоит напомнить, что Плотницкий и Захарченко подписывали Минские соглашения без указания собственных должностей, а значит, одна из сторон в теории может использовать отсутствие подписанта – в данном случае Захарченко – на переговорах как формальный повод для выхода из «Минска-2».

Впрочем, представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что на среду запланировало очередное заседание в Минске. «Наша группа едет туда на заседание. Мы знаем, что со стороны Российской Федерации будет озвучена инициатива о проведении международного расследования убийства Александра Владимировича Захарченко», – сообщил Мирошник.

Он заявил, что в ЛНР рассматривают действия Украины «как провокационные и направленные на срыв Минских соглашений, дискредитацию минской площадки как места, где возможно достижение договоренностей по мирному и политико-дипломатическому методу урегулирования конфликта в Донбассе».

«Завтра на заседании Контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко»,

– заявил и полпред России на минских переговорах Борис Грызлов в комментарии ТАСС. По его мнению, данное расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса.

Александр Рар считает, что на Западе очень хорошо понимают, что убийством Захарченко приостановили дальнейший процесс реализации Минских соглашений. По его словам, Европа надеется на реализацию этих соглашений, «и если выяснится, что это Украина стояла за убийством Захарченко, то Брюсселем и большинством европейских стран это будет воспринято как демонстрация того, что Киев никак не заинтересован в их реализации». «В лучшем случае это приведет к тому, что ЕС задумается, как более жестко говорить с Украиной», – прогнозирует эксперт.

Рар подчеркнул, что альтернатива Минским соглашениям – война, «которую никто не хочет». «Поэтому будет взята серьезная пауза. Минский процесс затормозится, но потом будет возобновляться. По-другому невозможно», – считает политолог, не исключая, что теперь действия украинцев могут подвергнуться большей критике.

Родион Мирошник отметил, что сложно спрогнозировать, как Киев отреагирует на призыв Евросоюза продолжать придерживаться Минских соглашений. Впрочем, «на фоне убийства главы Донецкой народной республики и регулярного невыполнения Украиной обязательств по этим соглашениям» не стоит ждать того, что «мы можем о чем-то договориться в Минске». «Пока мы сохраняем приверженность тому, что мы можем договориться в Минске. Но позиции будут ужесточаться в связи с недоговороспособностью Украины и с откровенно враждебными провокационными действиями, направленными, на наш взгляд, на срыв мирного процесса урегулирования конфликта», – подытожил он.

С тем, что Минским соглашениям формально не существует альтернативы, согласен и Погребинский. Он сообщил, что, по его сведениям, на встрече Путина с Меркель обсуждались шаги, которые могли бы вывести из тупика Минский процесс.

«Это подлое убийство в Донецке не может радикально изменить политику высокого уровня. Ясно, что есть некие планы продвижения по каким-то направлениям. Было бы несерьезно предполагать, что это некая красная черта, после которой Москва хлопнет дверью... Этого нельзя было ожидать. Не вижу ничего принципиально нового. В Луганске и Москве прозвучали слова о том, что Минск – это единственный безальтернативный план, который устраивает Москву, но не устраивает Украину, поэтому она все равно не будет выполнять его», – заявил Погребинский.

По его словам, на Киев может повлиять только невероятное и решительное изменение позиции Запада, причем не только Евросоюза. Он считает, что российская политика действует как раз в этом направлении. «Но все равно без того, чтобы американцы изменили свою политику, Порошенко и его команда не будут выполнять свои обязательства по Минскому процессу. В любом случае, будет пауза до президентских выборов, если за это время не произойдет какой-то форс-мажор», – пояснил эксперт.