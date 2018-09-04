В ЕС прокомментировали убийство Захарченко

Представительство Евросоюза на Украине прокомментировало убийство главы ДНР Александра Захарченко.

В представительстве заявили, что видели сообщения о гибели Захарченко, и подчеркнули, что конфликт в Донбассе «привел к потерям слишком многих жизней», передает UNN.

В ЕС заявили, что продолжат работать над реализацией минских договоренностей, назвав их «надежной основой для устойчивого политического урегулирования». В ЕС также сказали, что будут «уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

ЕС выразил надежду на то, что «все стороны будут уважать свои обязательства». При этом в представительстве подчеркнули «ответственность России в этом отношении».

В ЕС отказались «спекулировать на влиянии» убийства главы ДНР на встречу в «нормандском формате».

Напомним, украинские власти отрицают свою причастность к взрыву, в результате которого погиб глава ДНР, однако задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев.