Франция и Германия отреагировали на гибель Захарченко

В МИД Франции заявили, что убийство главы ДНР Александра Захарченко не отразится на обязательствах по выполнению Минских соглашений.

«Последнее развитие событий на Востоке Украины не сможет поставить под вопрос ни обязательства сторон по выполнению Минских соглашений, ни важность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной», – сказали в министерстве, передает ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия следит за ситуацией в Донбассе после убийства Захарченко.

«Правительство пристально наблюдает за обстановкой в Донбассе после убийства Захарченко. Применение насилия по определению заслуживает осуждения», – сказал он.

По его словам, ФРГ призывает все стороны конфликта на Востоке Украины «продолжить конструктивные переговоры в рамках трехсторонней Контактной группы, а также в нормандском формате». Он заверил, что правительство Германии, канцлер и МИД «продолжат участие в этом процессе».

Главу Донецкой народной республики Александра Захарченко, погибшего в пятницу в результате теракта в кафе «Сепар» в Донецке, похоронили на кладбище «Донецкое море». Украинские власти отрицают свою причастность к взрыву, однако задержанные после теракта в Донецке признались в работе на Киев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко обнуляет смысл Минских соглашений.