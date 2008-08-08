Володин: Убийство Захарченко обнуляет смысл Минских соглашений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл Минских соглашений.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение, после чего поступила информация о гибели главы ДНР.