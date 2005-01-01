Кучму уличили в «политическом балете»

«Американцы сейчас делают для Украины все и даже больше, чем все», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя призыв экс-президента Украины Леонида Кучмы к Дональду Трампу извиниться за невыполнение Будапештского меморандума.

«Например, жизнеспособность остатков украинской экономики целиком и полностью определяется зарубежной помощью и политической поддержкой США. Потому, если честно, выпад Кучмы не очень понятен», – подчеркнул член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Кроме того, по словам собеседника, Будапештский меморандум «был разрушен государственным переворотом на Украине, а сейчас украинские политики пожинают плоды собственной недальновидностью».

Также Морозов считает, что предложение бывшего президента Украины не имеет ничего общего с реальными политическими процессами. «Это такой политический балет, который к реальной политике имеет слабое отношение, если не сказать, что вовсе никакого. Американцам, наверное, есть за что извиниться перед человечеством, но вряд ли это касается той истории, которую затеял Кучма», – заключил сенатор.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Леонид Кучма призвал президента США Дональда Трампа извиниться перед Киевом за якобы невыполнение Будапештского меморандума.

Напомним, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании Будапештский меморандум по сути стал документом, лишившим Украину ядерного оружия.

Между тем замдиректора правового департамента МИД России Игорь Панин пояснил, что тезис о нарушении Москвой Будапештского меморандума, в котором Украина регулярно обвиняет Россию, несостоятелен. Дело в том, что данный меморандум не является международным договором и не налагает допобязательств на государства помимо тех, что имелись у них на момент подписания.