Кучма потребовал извинений от Трампа

Экс-глава Украины Леонид Кучма заявил, что президент США Дональд Трамп должен извиниться перед Киевом за Будапештский меморандум.

«Украину обманули, – заявил бывший президент Украины в интервью «Еспресо». – Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит», – добавил он.

«Какой бы совет хотели дать в этом плане Трампу? Вернуться и сказать: «Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для всего мира», – приводит РИА «Новости» заявление Кучмы, сделанное в рамках конференции «Ялтинская европейская стратегия».

Подписанный 5 декабря 1994 года лидерами России, Украины, США и Великобритании Будапештский меморандум по сути стал документом, лишившим Киев ядерного оружия.

Между тем замдиректора правового департамента МИД России Игорь Панин пояснил, что тезис о нарушении Москвой Будапештского меморандума, в котором Украина регулярно обвиняет Россию, несостоятелен. Дело в том, что данный меморандум не является международным договором и не налагает допобязательств на государства помимо тех, что имелись у них на момент подписания.