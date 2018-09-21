Китай сделал США представление из-за санкций за сотрудничество с Россией

Пекин сделал Вашингтону серьезное представление в связи с санкциями, введенными американскими властями в отношении китайского Управления вооружений и его начальника Ли Шанфу за сотрудничество с российской оборонной компанией, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

«Мы сделали США представление по этому поводу», – приводит его слова ТАСС.

По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства, такие действия Вашингтона «серьезно нарушают нормы международного права».

Гэн Шуан заявил, что Китай продолжит стратегическое взаимодействие с Россией, несмотря на введенные санкции США. Он отметил, что консенсус, достигнутый лидерами России и Китая, будет реализовываться, а стратегическое взаимодействие между государствами будет подниматься на новый уровень.

Он подчеркнул, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе в сфере обороны, не является нарушением международного права и не направлено против третьих стран. «Китай и Россия на основе равенства и взаимодоверия поддерживают нормальное сотрудничество, в том числе и в сфере самообороны», – сказал представитель МИД Китая.

Накануне Вашингтон объявил о введении санкций против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу.

Ограничения введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании «Сухой», а именно Су-35 в декабре 2017 года.