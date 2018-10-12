Трамп захотел заставить Китай страдать

Глава американского государства Дональд Трамп собирается ужесточать таможенные пошлины против Китая, сообщают источники в Белом доме.

Трамп хочет, чтобы Пекин «испытывал больше страданий», передает ТАСС со ссылкой на Axios.

Axios пишет, что Трамп сосредоточен именно на рычагах давления, а не на деталях возможного соглашения с Китаем. По мнению Трампа, чем дольше будут действовать новые тарифы, тем больше у США будет возможностей повлиять на Китай. Трамп полагает, что торговая война еще «в самом начале».

«Мы сильны, а они слабы», – приводятся в материале слова Трампа, который считает, что усиление давления заставит Китай сесть за стол переговоров.

Напомним, МВФ сообщал, что глобальная экономика потеряет около 1,52 трлн долларов, если Китай и США не прекратят торговую войну.