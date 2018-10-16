Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

США подготовили пошлины на товары из Китая на сумму в 250 млрд долларов, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Он считает, что «дела с Китаем идут хорошо», Пекин «очень сильно хочет заключить сделку», даже если китайская сторона не признает этого, передает ТАСС.

Трамп отметил, что США введут новые пошлины, если сделка не будет заключена.

«Поверьте, я их введу, потому что Китай многие годы использовал США», – заверил президент США.

В отчете торгового представителя США Роберта Лайтхайзера говорится, что «Китай принципиально не изменил свою несправедливую, необоснованную и искажающую рынок практику», касающуюся «передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций, и, по-видимому, предпринял дальнейшие необоснованные действия в последние месяцы», передает РИА «Новости».