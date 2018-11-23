Китай в преддверии G20 подчеркнул готовность защищать национальные интересы

Китай никогда не смирится с позициями или действиями, наносящими ущерб его коренным интересам, заявил помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь в преддверии саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Дипломат выразил надежду, что саммит G20 увенчается позитивными результатами, однако подчеркнул готовность Пекина защищать национальные интересы, передает ТАСС.

«Китай продолжит участвовать в работе данного механизма, выражая свою позитивную и конструктивную позицию к G20», – сказал Чжан Цзюнь.

Напомним, в среду глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Китаю введением дополнительных пошлин на сумму 250 млрд долларов, если Пекин откажется заключать с Вашингтоном торговую сделку.