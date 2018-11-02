Трамп решил заключить торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп поручил подчиненных начать разработку торгового соглашения с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Трамп намерен представить положение председателю КНР Си Цзиньпину на саммите G20 в Аргентине, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря, передает ТАСС.

В четверг Трамп провел телефонные переговоры с китайским лидером, в ходе которых они обсудили торговые отношения. Центральное телевидение Китая в свою очередь сообщило, что Трамп высказался за налаживание конструктивного диалога с китайской стороной по торгово- экономической проблематике.

В последнее время отношения между США и Китаем значительно ухудшились. Аналитики даже допустили, что между странами назревает война.