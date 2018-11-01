Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина и Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, стороны заявили о готовности провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине, заявил МИД КНР.

«Я высоко ценю добрые отношения c вами, господин президент, готов провести нашу новую встречу во время саммита лидеров стран «Большой двадцатки» в Аргентине, чтобы обстоятельно обсудить китайско-американские двусторонние отношения и другие важные вопросы», – приводятся в заявлении китайского МИДа слова Си Цзиньпина, передает РИА «Новости».

Си Цзиньпин заявил, что у него с Трампом «добрые надежды» по отношению к «здоровому и уверенному» развитию отношений США и КНР, а также по расширению торгово-экономического сотрудничества двух стран.

«Мы должны приложить усилия, чтобы эти надежды стали реальностью», – завил председатель КНР.

Трамп в свою очередь выразил надежду, что встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 и обсудит с ним «ряд важных проблем».

«Надеюсь, что с обеих стороны будут приложены должные совместные усилия для полноценной подготовки нашей встречи», – сказал Трамп.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.

В последнее время отношения между США и Китаем значительно ухудшились. Аналитики даже допустили, что между странами назревает война.

Ранее сообщалось, что на этом же саммите Си Цзиньпин может встретиться с Путиным.