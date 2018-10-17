В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Вопрос о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября не ставился ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока вопрос не ставился ни одной из сторон и какой-либо подготовки не ведется в этом направлении», – сказал Песков, говоря о возможности встречи Путина и Трампа в Париже 11 ноября, передает ТАСС.

Он добавил, что эта встреча могла бы быть полезной, как и любая другая.

В то же время подготовка к встрече лидеров России, Турции, Франции и Германии в Стамбуле ведется, передает РИА «Новости».

Одновременно глава администрации президента Антон Вайно на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином рассказал, что Путин рассчитывает встретиться с председателем КНР на полях саммита G20 в ноябре в Буэнос-Айресе.

«Он с теплотой вспоминает ваши беседы во Владивостоке на полях Восточного экономического форума и ждет встречи на полях G20 в Буэйнос-Айресе в ноябре текущего года», – сказал Вайно.

Он назвал стратегическое сотрудничество с Китаем «безусловным приоритетом внешней политики» страны, а развитие отношений двух стран основано на «традиционной дружбе народов» и «взаимном уважении к интересам друг друга».

Си Цзиньпин передал президенту России «сердечный привет и наилучшие пожелания». Он назвал Путина своим хорошим другом.

«На полях саммита G20 у нас еще будет возможность встретиться, а в будущем году у нас готовятся планы для взаимных визитов и встреч. Хочу сказать, что контакты между лидерами России и Китая очень важный направляющий фактор для дальнейшего углубления и развития китайско-российских отношений», – сказал председатель КНР.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее говорил, что Путин и Трамп могут встретиться во Франции в ноябре на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.